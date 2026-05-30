Die Galerie Atelier im Brauhof in Scharnstein setzt ein starkes Zeichen für die regionale und überregionale Kulturlandschaft. Am Freitag, den 29. Mai 2026, wurde vor zahlreichen Gästen die neue Gemeinschaftsausstellung „Bunt gemischt“ feierlich eröffnet. Bis zum 19. Juli 2026 präsentieren insgesamt 18 renommierte Künstlerinnen und Künstler aus Linz, Wels, Gmunden sowie der Salzburger Umgebung eine breite Palette zeitgenössischen Schaffens. Die Initiatorin und Galeristin Christine Danninger versammelt damit ein Netzwerk aus Kunstschaffenden, die sich teilweise seit Jahren kennen oder über renommierte Vereinigungen wie den Gmundner Kunstverein partnerschaftlich verbunden sind. Ziel der facettenreichen Werkschau ist es, die verbindende Kraft und gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Kultur im ländlichen Raum erlebbar zu machen.

Ein Fest der Sinne und des Dialogs

Gastgeberin Christine Danninger konnte zur Vernissage ein vollbesetztes Haus begrüßen, darunter zahlreiche Kunstbegeisterte, Freunde, Familienmitglieder sowie eine hochrangige Abordnung von Obleuten verschiedenster Kunstvereine. Die Eröffnung zeichnete sich durch eine spürbare Dynamik aus: Die Besucher flanierten durch die Räume, in denen die Exponate wie in einem Kaleidoskop miteinander korrespondierten. Farbintensive Gemälde hingen neben rauen Skulpturen, während feine Keramiken im Lichtschein der Galerie mit den Strukturen textiler Kunstwerke um die Wette eiferten.

Die feierliche Moderation des Abends lag in den Händen von Isabella Minniberger. In ihrer Ansprache fand sie treffende Worte für das Wesen der gezeigten Arbeiten: „Kunst ist der sichtbare Ausdruck der Freude, die in den Kunstwerken direkt erkennbar wird. Diese Freude überträgt sich unmittelbar auf den Betrachter und regt zum Dialog an.“

Auch die Politik unterstrich den Stellenwert der Kulturinstitution für die Region. Bürgermeister Rudolf Raffelsberger hob in seiner Festrede die anhaltende Qualität der Institution hervor: „Kunst und Kultur sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich danke Christine Danninger für das Engagement, mit dem sie immer wieder hochkarätige Ausstellungen nach Scharnstein bringt und den Brauhof als vitale Kulturstätte etabliert.“

Malerei & Grafik, Bildhauerei & Objektkunst, oder Keramik, Textil & Fotografie

Die Ausstellung hält, was ihr Titel verspricht: Sie ist eine bunte Mischung aus Öl- und Acrylgemälden, Druckgrafiken, Installationen, Tonarbeiten und Skulpturen. Das Spektrum reicht von expressiver Malerei bis hin zu traditionellen Techniken. Jede Position bringt eine eigene Handschrift in den kreativen Diskurs ein:

18 Positionen zeitgenössischen Schaffens

Angelika Falb, Carmen Haugeneder, Christine Danninger, Eva-Maria Sassmann, Karin Durstberger, Karin Weilguny, Henk Stolk, Irma Kapeller, Isabella Minniberger, Günter Wimmer, Jixin Wang, Julia Grundböck, Sabine Katharina Windischbauer, Thomas Schelling, Ulrike Asamer, Walter Mayer-Leidlmair, Daniela Koeppl, Gernot Wührleitner

„Ich bin selbst begeistert von der enormen Bandbreite und der Qualität der eingereichten Arbeiten“, erklärt die Galeristin und ausstellende Künstlerin Christine Danninger. „Die Werke harmonieren auf Augenhöhe und zeigen, wie lebendig unsere Kunstszene ist.“

Über die Galerie Atelier im Brauhof

Die Galerie Atelier im Brauhof (Brauhofstraße 2, 4644 Scharnstein) wird von der Künstlerin Christine Danninger geleitet. Sie versteht sich als kreativer Raum und Begegnungsstätte für abwechslungsreiche Kunstausstellungen regionaler sowie überregionaler Kulturschaffender.

Ausstellungsdetails: Die aktuelle Werkschau „Bunt gemischt“ läuft bis zum 19. Juli 2026. Der Eintritt ist frei. Die Besichtigung der Arbeiten und der Ausstellungsräumlichkeiten im Almtal ist während der flexiblen Öffnungszeiten nach vorheriger Terminvereinbarung jederzeit möglich.