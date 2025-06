Att­nang-Puch­heim. Tra­di­tio­nell fin­det am Sonn­tag nach Aloi­si­us der gro­ße Puch­hei­mer Kir­tag statt – Heu­er am 22. Juni! Der weit über die Stadt­gren­zen hin­aus bekann­te Puch­hei­mer Kir­tag lockt wie­der ganz­tä­gig von 7:00 bis 18 Uhr unzäh­li­ge Besu­cher an. Grill­hendl, Brat­würstl & Co. gibt’s u.a. bei der Huber­tus­mu­sik, der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Puch­heim, den Fuß­bal­lern sowie bei den angren­zen­den Gas­tro­no­mie­be­trie­ben. Ein­zig­ar­tig ist der sei­nes­glei­chen suchen­de gro­ße Standl­markt vom Euro­pa­platz bis zum Schloss Puch­heim. Mit­ten­drin locken zahl­rei­che Fahr­ge­schäf­te vor allem das jün­ge­re Publi­kum an. Wer sich schon jetzt auf Lan­gos, fri­sche Bau­ern­krap­fen, Schaum­rol­len & Co. freut, der soll­te dem Puch­hei­mer Kir­tag Ende Juni unbe­dingt einen Besuch abstat­ten. Selbst­ver­ständ­lich bie­ten auch unzäh­li­ge Stand­ler für jeden Geschmack etwas an: Ob Holz­spiel­zeug, Korb­wa­ren, Mes­ser, Unter­wä­sche, Socken und Hüte bis zu E‑Scootern für Senio­ren – die Aus­wahl ist rie­sig. Ach­tung: Die Durch­fahrt in der Puch­hei­mer Stra­ße ist am betref­fen­den Tag von 04:00 Uhr früh bis ca. 19:00 Uhr gesperrt.