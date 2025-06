Am Sonn­tag, 08.Juni 2025 fand der bereits zur Tra­di­ti­on gewor­de­ne 44. OBER­BANK TOS­CA­NAL­AUF in Gmun­den statt. Die Sport­uni­on Gmun­den hat mit über 40 Hel­fer in mona­te­lan­ger Arbeit eine per­fek­te Ver­an­stal­tung vor­be­rei­tet und auch durchgeführt.

Mit über 490 Star­tern erfolg­te um Punkt 08:30 Uhr der Start­schuss zum Mas­sen­start am Rat­haus­platz. Gelau­fen wur­den 4200 und 8300 Meter ent­lang der Espla­na­de, die Run­de im Tos­ca­na­park, zurück zum Rat­haus­platz, wo für die 4200 Meter Läu­fe­rin­nen und Läu­fer das Ziel war­te­te. Die Sport­le­rin­nen und Sport­ler für die 8300 Meter Distanz, dar­un­ter auch Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf mit Gat­tin, lie­fen wei­ter über die Traun­pro­me­na­de bis zum Kraft­werk Gmun­den und wie­der zurück auf den Rathausplatz.

Beson­ders erfreu­lich war die star­ke Betei­li­gung an den Kin­der- und Jugend­läu­fen, bei denen mehr als 230 Jugend­li­che an den Start gingen.

Trotz des ver­reg­ne­ten und teils stür­mi­schen Wet­ters war die Stim­mung groß­ar­tig. Am Pfingst­mon­tag war gro­ßes Auf­räu­men ange­sagt. Wir bedan­ken uns bei allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer für die gro­ße Mithilfe.

