Am 10. Juni 2025 stand der Spitz­berg ganz im Zei­chen des Sports: Bereits zum sieb­ten Mal ver­an­stal­te­te die Gesun­de Gemein­de Att­nang-Puch­heim den belieb­ten Cross­lauf – mit beein­dru­cken­der Betei­li­gung. Ins­ge­samt 674 Kin­der und Jugend­li­che aus den Kin­der­gär­ten Hap­py Kids, Zau­ber­wald und Puch­heim, den drei Volks­schu­len sowie der Phö­nix-Mit­tel­schu­le gin­gen vol­ler Ener­gie an den Start.

Die jun­gen Läu­fe­rin­nen und Läu­fer meis­ter­ten – gestaf­felt nach Jahr­gän­gen – Distan­zen zwi­schen 200 und 1.500 Metern. Der Aus­tra­gungs­ort – das Gelän­de des FC Spitz – bot ein­mal mehr die per­fek­te Kulis­se für die­sen sport­li­chen Vormittag.

Was den Cross­lauf so beson­ders macht? Neben sport­li­chem Ehr­geiz ste­hen vor allem der Spaß an der Bewe­gung, das Mit­ein­an­der und die Begeis­te­rung für gemein­sa­me Erfol­ge im Vor­der­grund. Genau das macht die­sen Tag in Att­nang-Puch­heim jedes Jahr zu einem High­light für die Schul­ge­mein­schaft und die Stadt.

Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht an die Betei­lig­ten – Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, Lehr­per­so­nen, Betreue­rin­nen und Betreu­er, das Orga­ni­sa­ti­ons­team sowie den FC Spitz. Ohne die­ses Enga­ge­ment wäre eine Ver­an­stal­tung in die­ser Grö­ßen­ord­nung nicht möglich.

Die Vor­freu­de auf den nächs­ten Cross­lauf ist bereits jetzt spürbar!