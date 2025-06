Am 22. Juni 2025 fan­den im Apu­ma­re Att­nang-Puch­heim die 45. Vöck­la­bru­cker, 31. Gmund­ner, 17. Att­nang-Puch­hei­mer und 21. Lenzin­ger Stadt­meis­ter­schaf­ten im Schwim­men statt. Bei strah­len­dem Som­mer­wet­ter ver­wan­del­te sich das Frei­bad in eine sport­li­che Büh­ne für ins­ge­samt 159 Mel­dun­gen, 60 Ein­zel­teil­neh­mer und 15 Staf­feln. Der Wett­be­werb bot ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm: Für die jüngs­ten Jahr­gän­ge stan­den 25 Meter Rücken und Frei­stil auf dem Plan, wäh­rend die älte­ren Schwim­mer in den 50-Meter-Dis­zi­pli­nen Brust, Rücken und Frei­stil antra­ten. Auch die belieb­ten Staf­fel­be­wer­be – 4 x 50 m Frei­stil für Fami­li­en und 4 x 25 m Frei­stil für Schu­len, sowie jeweils eine all­ge­mei­ne Wer­tung – sorg­ten für Begeis­te­rung und Teamgeist.

Beein­dru­ckend waren die Leis­tun­gen der jüngs­ten Teil­neh­mer in der Bam­bi­ni 2 Klas­se (Jahr­gang 2019 und jün­ger). Hier sieg­te Non­na Min­ko­va sou­ve­rän über 25 m Rücken, wäh­rend Mar­tha Sil­ber­mann Gold über 25 m Frei­stil hol­te. Bei den Bur­schen war Leo­nard Ohler der Schnells­te über die 25 m Freistil.

In der Bam­bi­ni 1 Klas­se (Jahr­gän­ge 2017/18) zeig­te Maya Schül­ler-Reichl ihr gro­ßes Talent und gewann sowohl über 25 m Rücken als auch 25 m Frei­stil. Bei den Bur­schen gin­gen die Sie­ge an Jonas Ein­schwan­ger (25 m Rücken) und Georg Sto­ckin­ger (25 m Freistil).

Die Sie­ge in der Kin­der II Klas­se (Jg. 2015/16) teil­ten sich Romy May­er (50 m Brust) und Pia Has­fort­er (50 m Rücken & 50 m Frei­stil) bei den Mäd­chen. Bei den Bur­schen glänz­te Nazar Muli­arch­uk mit Sie­gen über 50 m Rücken und Frei­stil. Über 50 m Brust wur­de ein Dop­pel­sieg gefei­ert – Nazar Muli­arch­uk und Kerim Dau­to­vic sieg­ten ex aequo.

Die Kin­der I Klas­se (Jg. 2013/14) wur­de domi­niert von Han­nah Motz und Jakob Edtho­fer, die jeweils alle drei 50-Meter-Dis­zi­pli­nen für sich entschieden.

In der Schü­ler­klas­se (Jg. 2011/12) tri­um­phier­ten bei den Mäd­chen Kla­ra Reinth­al­ler (50 m Rücken & Frei­stil) und Anna Söser (50 m Brust). Bei den Bur­schen sicher­te sich Arthur May­er Rang 1 in allen drei Disziplinen.

Auch in der Jugend­klas­se (Jg. 2009/10) gab es star­ke Leis­tun­gen: Maria Maak ent­schied 50 m Rücken und Frei­stil für sich, wäh­rend Azra Dau­to­vic im Brust­schwim­men nicht zu schla­gen war. Der über­ra­gen­de Her­bert Motz sicher­te sich alle drei 50-Meter-Strecken.

In der All­ge­mei­nen Klas­se der Damen war Pia Part das Maß der Din­ge und hol­te sich Gold über 50 m Rücken, Brust und Frei­stil. Bei den Her­ren gewann Seve­rin Worff die 50 m Rücken, wäh­rend Paul Part über 50 m Frei­stil und – gemein­sam mit Seve­rin Worff – ex aequo über 50 m Brust triumphierte.

Beson­ders span­nend ver­lie­fen die Staffelbewerbe.

In der 4 x 50 m Frei­stil-Staf­fel sieg­te das Team „Die M&Ms“ mit Her­bert & Han­nah Motz, Arthur & Romy May­er in der All­ge­mei­nen Wer­tung. Im Rah­men der Fami­li­en­wer­tung setz­ten sich „The Gators“ über­ra­schend durch – bestehend aus Lou­is Pich­ler, Maya und Mira Schül­ler-Reichl sowie Leon Pich­ler. Sie ver­wie­sen die Fami­li­en Reinth­al­ler und die Buks­is auf die Plätze.

Bei der 4 x 25 m Frei­stil-Staf­fel (All­ge­mein) ging der Sieg an „Die Gmund­ner“ mit Lisa & Sophie Kat­terl, Fran­zis­ka & Vin­zenz Krebs.

In der Schul­wer­tung über­zeug­te „Fran­zis 4. Klas­se“ mit Maria Sto­ckin­ger, Juli­an Benz, Phil­ip­pa Lang und Felix Ein­schwan­ger.

Die Stadt­meis­ter­ti­tel wur­den wie jedes Jahr in den ein­zel­nen Städ­ten ver­ge­ben – und auch 2025 gab es wie­der span­nen­de Ent­schei­dun­gen: Für Vöck­la­bruck sicher­te sich Pia Part in einem packen­den Duell mit Azra Dau­to­vic hauch­dünn den Titel der Stadt­meis­te­rin. Bei den Her­ren ließ Her­bert Motz kei­ne Zwei­fel auf­kom­men und hol­te sich sou­ve­rän den Titel.

Gmun­den darf sich über zwei star­ke Stadt­meis­ter freu­en: Maria Maak über­zeug­te bei den Damen, wäh­rend Seve­rin Worff bei den Her­ren die Nase vorn hatte.

Für Att­nang-Puch­heim ging der Titel an Rou­ti­nier Hel­mut Lang­tha­ler, der mit sei­nen Leis­tun­gen über alle 50-m-Stre­cken noch locker mit der Jugend mit­hal­ten konnte.

In Lenzing durf­ten sich die erst sie­ben­jäh­ri­ge Hele­ne Thurn­ho­fer über den Titel der Stadt­meis­te­rin freu­en, bei den Her­ren setz­te sich der 17-jäh­ri­ge Tobi­as Haberl durch.

Die Stadt­meis­ter­schaf­ten 2025 waren ein vol­ler Erfolg – sport­lich, orga­ni­sa­to­risch und wet­ter­tech­nisch. Von den Jüngs­ten bis zur All­ge­mei­nen Klas­se bewie­sen alle Teil­neh­mer Begeis­te­rung, Kampf­geist und Teamspirit.