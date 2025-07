Att­nang-Puch­heim. Unter dem Mot­to: „LAUT FÜR DIE LEI­SEN – STARK FÜR DIE SCHWA­CHEN“ fah­ren jedes Jahr hun­der­te Har­ley-Biker die Cha­ri­ty-Tour durch Öster­reich und sam­meln Spen­den für mus­kel­er­krank­te Kin­der. Heu­er fin­det die­se von 13. bis 17. August statt. Att­nang-Puch­heim ist erneut Gast­ge­ber am vor­letz­ten Tag der Tour. Am Sams­tag 16. August gibt’s ab 11 Uhr Rah­men­pro­gramm und Bewir­tung am Rat­haus­platz. Ab 12:00 Uhr sor­gen „Black Belt Dis­as­ter“ mit Live-Musik für rocki­ge Stim­mung im Orts­kern. Gegen 13:00 Uhr wird der Tour-Tross ein­tref­fen und heu­er sogar bis 14:30 im Att­nang-Puch­hei­mer Zen­trum ver­wei­len. Es gibt nicht nur unzäh­li­ge hei­ße Öfen und coo­le Biker zu bestau­nen, küh­le Geträn­ke und ein Imbiss sowie Fan­ar­ti­kel und bun­tes Trei­ben im Stadt­kern erwar­ten die Besucher.