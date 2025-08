Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brand­stät­ter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 18,7 Grad ent­spricht der Juli in etwa dem lang­jäh­ri­gen Mit­tel (1991 – 2020). Ins­ge­samt zeich­ne­te sich der Hoch­som­mer­mo­nat durch recht wech­sel­haf­tes Wet­ter mit teils kräf­ti­gen Nie­der­schlä­gen aus.

Laut METEO-data star­te­te der Juli hoch­som­mer­lich mit gleich drei Tro­pen­ta­gen am Stück, also mit Höchst­tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad. Ab dem 07. Juli über­nah­men aller­dings immer mehr Tiefs die Regie und sorg­ten für den Rest des Monats für eher unter­durch­schnitt­lich tem­pe­rier­tes und nie­der­schlags­rei­ches Wet­ter. Vie­len Men­schen dürf­te der Juli vom Emp­fin­den her zu kalt gewe­sen sein. Trotz­dem ent­sprach der Juli fast ziem­lich genau dem lang­jäh­ri­gen Mit­tel. Aller­dings ist der Juli 2025 der kühls­te seit 2012 (Mit­tel 18,7 Grad). Den­noch wur­den ins­ge­samt 11 Tage mit über 25 Grad regis­triert, davon 4 Tage über 30 Grad.

Das wech­sel­haf­te Wet­ter hat­te natür­lich zahl­rei­che Schau­er und Gewit­ter zur Fol­ge, extrem scha­den­träch­ti­ge Unwet­ter gab es im Salz­kam­mer­gut jedoch glück­li­cher­wei­se nicht. In See­wal­chen wur­de eine Nie­der­schlags­men­ge von über 200 mm gemes­sen, deut­lich mehr als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (139 mm). Die höchs­ten Tages­men­gen gab es am 08. Juli mit 35,6 mm und am 26. Juli mit 34,8 mm. In Bad Goi­sern wur­den am 07. Juli knapp 38 mm ver­zeich­net, in Bad Ischl am 27. Juli 35 mm. Spit­zen­rei­ter war Unter­ach am Atter­see mit 41 mm am 26. Juli. Mit den durch­schnitt­lich Son­nen­stun­den wur­de das lang­jäh­ri­ge Mit­tel etwa zu rund 80 % erfüllt.

Wie geht es jetzt im August wei­ter? Sta­tis­tisch kom­men im August 4 Tro­pen­ta­ge, und 14 Som­mer­ta­ge. Schau­er und Gewit­ter wer­den aber sicher­lich auch ein The­ma wer­den. Auf­grund der hohen Tem­pe­ra­tu­ren des Mit­tel­mee­res steht der Atmo­sphä­re sehr viel Ener­gie zur Ver­fü­gung, wodurch es ver­mehrt zu Stark­re­gen­er­eig­nis­sen und unwet­ter­ar­ti­gen Gewit­tern kom­men kann. Hof­fen wir mal, dass wir wei­test­ge­hend ver­schont werden.