Ein Tag voller Action für Groß und Klein:
Vom spannenden Volleyballturnier am Vormittag über rasante Kinder- und Bobbycar-Rennen bis hin zum fordernden Woid- und Hügilauf ist für jeden etwas dabei.
Auch abseits der Bewerbe wird einiges geboten:
Spiel, Spaß & Action für alle!
Mit Hüpfburg, Air-Track, Spielemobil, Calisthenics-Challenge, Schnuppertennis sowie Asphaltstockschießen, Stöbeln und Cornhole.
Kulinarisch bestens versorgt mit Grillerei, regionalen Schmankerln, Kaffee & Kuchen sowie erfrischenden Drinks.
Am Abend erwartet euch Barbetrieb und ein DJ, der für jeden musikalischen Geschmack die passende Musik vorbereitet – für einen gebührenden Ausklang des Tages.
Bei jeder Witterung – wir feiern durch!
Bei Schlechtwetter in der Halle – und natürlich Open End.
Das Team der Union Atzbach freut sich am 4. Juli 2026 auf einen sportlichen und lustigen Tag mit der ganzen Gemeinde und darüber hinaus!
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