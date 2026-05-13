Ein Tag voller Action für Groß und Klein:

Vom spannenden Volleyballturnier am Vormittag über rasante Kinder- und Bobbycar-Rennen bis hin zum fordernden Woid- und Hügilauf ist für jeden etwas dabei.

Auch abseits der Bewerbe wird einiges geboten:

Spiel, Spaß & Action für alle!

Mit Hüpfburg, Air-Track, Spielemobil, Calisthenics-Challenge, Schnuppertennis sowie Asphaltstockschießen, Stöbeln und Cornhole.

Kulinarisch bestens versorgt mit Grillerei, regionalen Schmankerln, Kaffee & Kuchen sowie erfrischenden Drinks.

Am Abend erwartet euch Barbetrieb und ein DJ, der für jeden musikalischen Geschmack die passende Musik vorbereitet – für einen gebührenden Ausklang des Tages.

Bei jeder Witterung – wir feiern durch!

Bei Schlechtwetter in der Halle – und natürlich Open End.

Das Team der Union Atzbach freut sich am 4. Juli 2026 auf einen sportlichen und lustigen Tag mit der ganzen Gemeinde und darüber hinaus!