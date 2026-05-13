O-Jollen Int. Österr. Meisterschaft

Landesverbandsmeisterschaft von OÖ

14. bis 18. Mai 2026

Am Christi-Himmelfahrt-Donnerstag startet der Union-Yacht-Club Attersee in seine Regattasaison 2026! Los geht es mit der internationalen österreichischen Meisterschaft in der O-Jollen-Klasse.

Die Olympia-Jolle

Die O-Jolle wurde als Regattaboot für die Olympischen Spiele 1936 konstruiert. Über die Jahre wurde sie immer wieder angepasst und ist mittlerweile mit Kunststoffrumpf, Alumast, umfangreichen Trimmeinrichtungen und Profilruder ein modernes, klassisches Sportboot geworden. Die Bauvorschriften führten zu einem wertbeständigen, über viele Jahre konkurrenzfähigen Boot.

Der Union-Yacht-Club Attersee veranstaltete die erste Europameisterschaft der O-Jollen im Jahr 1937 und nochmals, 80 Jahre danach, 2017. Heuer ist der UYCAs der veranstaltende Club für die Österreichische Meisterschaft. Gleichzeitig wird auch der Landesmeister von Oberösterreich ausgesegelt.

30 Boote haben sich schon angemeldet. Die Segler stammen überwiegend aus Österreich und aus Deutschland.

Für diese Regatta sind acht Wettfahrten mit einer Segelzeit von je 50 Minuten vorgesehen. Laut World Sailing ist die Bandbreite des „segelbaren Windes“ von 4 bis 25 Knoten (also ca. 8 bis 50 km/h).

Als Sieganwärter gelten Frank Hänsgen (GER) und Michael Fischer vom veranstaltenden Club.