Vöcklabruck. Drei Tage, ein Garten, mehr als 50 Ehrenamtliche – und ein Programm, das unterschiedliche Geschmäcker anspricht. Vom 23. bis 25. Juli 2026 verwandelt sich das Areal rund um das Offene Kulturhaus mitten in Vöcklabruck wieder in eine Freilichtbühne: Open Air Lesung, Kinderpunk aus Deutschland, Jazz-Picknick-Premiere und Hip-Hop unter Sternen. Bereits seit 2015 holt das OKH Ende Juli besondere Musikschmankerl nach Vöcklabruck. Auf der Bühne standen bisher Granada, 5/8erl in Ehr’n, Cari Cari oder zuletzt AVEC. Was gleich bleibt: Das Programm wird von den Gruppen des Hauses kuratiert – ehrenamtlich, klimafreundlich und mit viel Herzblut.

Donnerstag, 23. Juli – Open Air-Lesung mit Vea Kaiser | Einlass 18:30

Die Literaturgruppe „4840 Kulturakzente“ lädt Vea Kaiser, bekannt durch „Blasmusikpop“ und „Rückwärtswalzer“ zur Open-Air-Lesung. Vea Kaiser liest aus ihrem neuen Roman „Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels“. Darin trifft die Welt eines Grandhotels auf den Alltag einer alleinerziehenden Mutter – zwischen Hochstapelei, Care-Arbeit und dem Wunsch nach einem guten Leben. Kaiser schreibt, wie sie erzählt: scharf beobachtet, mit Witz, ohne Sentimentalität.

Freitag, 24. Juli – Randale beim Familien Open Air | Einlass 17:00

Die KeK-Gruppe holt Randale auf die Open-Air-Bühne. Randale klingen wie Die Ärzte gemeinsam mit den Ramones und Iggy Pop – nur eben für Kinder. Über 1.300 Konzerte und 13 Alben später hat das Bielefelder Quartett längst ein eigenes Publikum gezogen: Fans der ersten Stunde hören Randale inzwischen gemeinsam mit ihren eigenen Kindern. Das Konzert richtet sich an Familien mit Kindern ab etwa drei Jahren. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Zum Rahmenprogramm gehören heuer auch eine Kreativstation zum Malen und Basteln sowie Eis – für alle, die nach dem Abrocken eine Abkühlung brauchen.

Samstag, 25. Juli – Premiere Jazz-Picknick | Einlass 10:00 – NEU 2026

Die Jazzgruppe lädt heuer Samstagvormittags zum ersten Jazz-Picknick ein. Musikalisch ist das Picknick hochkarätig besetzt: Walter Fischbacher, 1966 in Vöcklabruck geboren und seit 1994 in New York zu Hause, leitet dort sein eigenes Trio und hat mit einer Vielzahl internationaler Jazzgrößen gespielt. An seiner Seite Elisabeth Lohninger, die gemeinsam mit Fischbacher 1994 nach New York zog und dort an der renommierten New School for Jazz unterrichtet. Die New York Times nannte sie „a powerful performer and a highly-skilled improviser and composer“. Fischbacher widmet sich an diesem Abend dem Beatles-Songbook; Lohninger interpretiert Queen in jazzorientierter Besetzung – ein besonderes Heimspiel. Die Picknick-Korbbefüllung ist über ein eigenes Ticketupgrade buchbar.

Samstag, 25. Juli – Open-Air-Konzert | Einlass 18:00

Den Höhepunkt des Wochenendes gestaltet die OKH Konzertgruppe mit Fiva MC und Filiah. Fiva gilt seit über 20 Jahren als eine der relevantesten deutschsprachigen Female MCs – ihr siebtes Album heißt „Nina“. Ihre Österreich-Tour im Dezember 2025 war in Wien ausverkauft, Linz und Graz ebenso. Fiva MC kombiniert treibende Beats mit tiefgehenden Texten und erzählt kleine persönliche Geschichten ganz groß. Die Niederösterreicherin Filiah schreibt „Indie-Folk mit einem glitzernden Funkeln von Pop“ – nach einer kreativen Krise fand sie bei einem Songwriting-Retreat ihre Stimme wieder. Das Ergebnis ist „Atlas“: ein Song, der Schreibblockade zum Thema macht – und überwindet. Ihr erstes Full-Band-Konzert in Wien war ausverkauft.

Das Open-Air-Konzert findet auch bei Regen draußen statt.

Lokale Acts aufgepasst: Das OKH vergibt heuer einen honorierten Support-Slot für den Samstagabend. Du bewegst dich zwischen Indie, Alternative, Hip-Hop, Singer-Songwriter und kommst aus dem Bezirk Vöcklabruck? Dann bewirb dich bis 31. Mai und sende eine Mail an programm@okh.or.at.

Kulinarik: Kreative Wild-Wraps von „Wild Ones 4“

Freitag und Samstag sorgt der Foodtruck Wild Ones 4 für das leibliche Wohl: Angelika und André stehen für qualitatives, regionales Essen. Auf dem Menü stehen kreative Wild-Wraps auch in veganen und vegetarischen Varianten.

Green Event

Das OKH Open Air wird als Green Event veranstaltet. Der Strom kommt von der

hauseigenen Photovoltaikanlage, das Catering setzt auf regionale und saisonale Zutaten, Mehrweg ist Standard. Das OKH liegt im Zentrum von Vöcklabruck – fußläufig, per Rad oder über den Busbahnhof (Öttlstraße) erreichbar. Fahrradabstellplätze und Radreparaturstation stehen vor Ort zur Verfügung.

Ticketinfos

Literatur Open Air (Do, 23.7.): VVK 20 € I Jugendticket bis 18 Jahre: 10 € I Tickets auch in der Buchhandlung Neudorfer erhältlich

Familien Open Air (Fr, 24.7.): VVK 15 € | Kinder unter 3 Jahren frei I Gruppentickets nur im Vorverkauf erhältlich

Jazz-Picknick (Sa, Vormittag, 25.7.): VVK 18 € | Picknick Paket Upgrade: 13 €

Open Air Konzert (Sa, Abend, 25.7.): VVK 35 € | Jugendticket bis 18 Jahre: 17,50 €

Alle Veranstaltungen finden im Freien statt. Bei Schlechtwetter werden Literatur Open Air, Familien Open Air und Jazz Picknick nach innen verlegt – das Open Air Konzert mit Fiva MC und Filiah findet bei jedem Wetter draußen statt.

Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/openair