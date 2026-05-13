Am Montag 11.5.2026 machten sich 56 Reisehungrige des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt auf den Weg mit Busreisen FRÖCH Laakirchen ins Nachbarland Tschechien und besuchten die wunderschöne Stadt Krumau. Die wie immer perfekte Organisation verdanken wir Reiseleiterin Heidi Hampl mit Helfer Peter Forst.

Nach einem köstlichen Mittagsmahl wurde die Stadt mit (fast) allen Sehenswürdigkeiten unsicher gemacht. Speziell der herrliche Ausblick vom Schloss über Krumau mit Blick auf die Moldau Schlinge mitten in der Stadt war ein Highlight. Natürlich durfte eine kleine Rast mit Kaffee und Kuchen nicht fehlen, bis die Fahrt weiter ging an den Moldaustausee, wo eine Schifffahrt geplant war. Jedoch verdunkelte sich der Himmel zunehmend und eine Gewitterfront mit Sturm zog auf. Beim Erreichen der Schiffsstation war das Gewitter kurz vor Beginn und der Kapitän musste leider die Fahrt wegen Gefahr für Mensch und Schiff absagen.

Schade darum, aber Sicherheit geht bevor und so bestiegen die Mitreisenden wieder den Bus und traten die Heimreise mit schönen Erinnerungen des Tages an.