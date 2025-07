Gmun­den / Mis­kolc, Ungarn – 24.–27. Juli 2025 – Im Rah­men der Extre­me Uni­cy­cling Cham­pi­on­ship (Sum­mer EUC 2025) in der Fac­to­ry Are­na, Mis­kolc (Ungarn), erziel­te Lea Söser von der Sport­uni­on Gmun­den, Sek­ti­on MUH­FIT, in der Damen-Eli­te-Kate­go­rie eine her­aus­ra­gen­de Leis­tung: Vier Final­teil­nah­men in fünf Dis­zi­pli­nen – Street, High Jump onto Plat­form, Flat­land und Tri­al – führ­ten zu zwei Vize-Euro­pa­meis­ter­ti­teln und zwei Bronzemedaillen.

In Street über­zeug­te Lea mit krea­ti­ver Lini­en­wahl, tech­ni­scher Prä­zi­si­on und Mut zur Schwie­rig­keit – mit einer Final­punkt­zahl von 72.94 lan­de­te sie auf dem zwei­ten Platz. Im High Jump onto Plat­form sprang sie 87 cm hoch – nur zwei Zen­ti­me­ter unter dem aktu­el­len Damen-Welt­re­kord. Damit sicher­te sie sich erneut den Vize-Titel, knapp hin­ter ihrer Team­kol­le­gin Eve­lyn Rohn (Steyr), die mit 89 cm den Sprung auf Welt­re­kord­ni­veau schaff­te und Euro­pa­meis­te­rin wurde.

Auch in den tech­nisch beson­ders anspruchs­vol­len Dis­zi­pli­nen Flat­land und Tri­al bewies Lea ihr Kön­nen und gewann jeweils Bron­ze. In Tri­al kam sie auf eine Final­punkt­zahl von 14. Im Long Jump on Plat­form ver­pass­te sie den Final­ein­zug um nur 5 cm, erreich­te jedoch mit 160 cm eine respek­ta­ble Weite.

Beson­ders bemer­kens­wert: Lea Söser ist eine der weni­gen ech­ten All­round-Ath­le­tin­nen in der euro­päi­schen Ein­rad­sze­ne. Wäh­rend vie­le Fah­re­rin­nen sich auf eine Spe­zi­al­dis­zi­plin fokus­sie­ren, nimmt Lea regel­mä­ßig in meh­re­ren Kate­go­rien teil – und das auf höchs­tem Niveau. Dass sie sich nun auch in den hoch­ka­rä­tig besetz­ten Finals der Damen-Eli­te gegen aus­ge­wie­se­ne Spe­zia­lis­tin­nen durch­set­zen und Podi­ums­plät­ze sichern kann, unter­streicht ihre Aus­nah­me­stel­lung im euro­päi­schen Einrad-Sport.

Medail­len­über­sicht:

Dis­zi­plin Plat­zie­rung Höhe / Bewertung High Jump onto Platform Platz (Vize‑ EM ) 87 cm (2 cm unter Damen-Weltrekord) Street Platz (Vize‑ EM ) Final­punkt­zahl: 72.94 Flat­land Platz (Bron­ze) – Tri­al Platz (Bron­ze) Final­punkt­zahl: 14 Long Jump on Platform 160 cm

Wir gra­tu­lie­ren Lea Söser zu die­ser her­aus­ra­gen­den Leis­tung bei EM-Teil­nah­me in den Urban-Disziplinen!