Obertraun; Seit 2009 setzt sich der „Verschönerungsverein Obertraun“ mit großem Engagement dafür ein, die Wanderwege im Tal der Dachsteingemeinde in Schuss zu halten.

Alljährlich im Frühjahr startet der Verein in die neue Arbeitssaison. Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung statt, bei der auch personelle Veränderungen beschlossen wurden: Obmann Gerhard Lipovec und Schriftführerin Ilse Hubeny legten nach langjähriger Tätigkeit – beide übten ihre Funktionen seit 2019 aus – ihre Ämter zurück.

Bei den Neuwahlen wurde Leopold Eggenreiter zum neuen Obmann gewählt, Birgit Kopp übernimmt künftig die Funktion der Schriftführerin.

Unterstützt werden sie weiterhin von Kassier Peter Perstl sowie den Beirätinnen und Kassaprüferinnen Hannelore Dankelmayr und Andrea Schwarzlmüller.

Der neue Obmann Leopold Eggenreiter sowie Vizebürgermeister Gernot Winterauer bedankten sich bei den scheidenden Funktionären für ihr langjähriges Engagement und überreichten ein Erinnerungspräsent.

Mehr als 500 Arbeitsstunden für das Wegenetz

In den Tätigkeitsberichten informierten unter anderem Leopold Eggenreiter und Alfred Höll über die im Jahr 2025 durchgeführten Arbeiten.

Diese reichten vom Weg zum Bühlerbachursprung über den Koppenwinkel bis hin zur Wasserfallwand, zum Schergenkogel sowie zum Ersatzweg beim Lichtstein. Ein besonderes Augenmerk gilt jedes Jahr dem Obertrauner Höhenweg, der ganzjährig stark frequentiert und bei Einheimischen wie Gästen gleichermaßen beliebt ist. Insgesamt wurden 560 Arbeitsstunden dokumentiert – die tatsächliche Leistung liegt jedoch noch deutlich darüber.

Kassier Peter Perstl berichtete von einem soliden Kassastand, wies jedoch darauf hin, dass rückläufige Spenden einen kleinen Wermutstropfen darstellen. Finanziert wird der Verein vor allem durch Mitgliedsbeiträge sowie Spenden, die unter anderem im örtlichen Tourismusbüro abgegeben werden können. Zusätzlich erhält der Verein Unterstützung von der Gemeinde und dem Tourismusverband.

Seitens der Gemeinde bedankte sich Vizebürgermeister Gernot Winterauer bei allen Beteiligten für ihren Einsatz: „Für die Gemeinde ist dieser Verein unverzichtbar und für den Ort eine große Unterstützung und Bereicherung. Von den gepflegten Wanderwegen profitieren nicht nur unsere Urlaubs- und Ausflugsgäste – sie sind auch eine wichtige Infrastruktur für die einheimische Bevölkerung.“