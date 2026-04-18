Obertraun – Von 20. bis 22. März veranstaltete die Union Höherer Schüler Oberösterreich (UHS OÖ) erneut das traditionsreiche „Weyer-Seminar“ in Obertraun. Insgesamt 68 engagierte Schüler:innen aus allen Regionen Oberösterreichs nutzten die Gelegenheit, sich abseits des Schulalltags persönlich weiterzuentwickeln und neue Perspektiven in Bereichen wie Sprache und Organisation zu gewinnen.

Das diesjährige Frühjahrsseminar überzeugte mit einem vielseitigen Workshop-Programm, das zentrale Softskills wie Rhetorik, Leadership und Eventmanagement behandelte. „Ein breites Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten und Spaß“, betont Manuel Zisser, Obmann der Ortsgruppe Bezirk Gmunden.

Neben den fachlichen Inhalten stand auch der persönliche Austausch im Fokus: Die Abende wurden genutzt, um die Gemeinschaft zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen. Dadurch konnten Schülervertreter:innen aus ganz Oberösterreich ihr Netzwerk erweitern und eine Basis für schulübergreifende Projekte schaffen. Im gleichen Atemzug entstanden Dutzende neue Freundschaften.

Mit dem erfolgreichen Verlauf des Seminars unterstreicht die UHS OÖ einmal mehr ihr Engagement für ganzheitliche Förderung von Schüler:innen sowie für praxisnahe Weiterbildung in einem professionellen, offenen und wertschätzenden Umfeld.

Über die UHS

Die Union Höherer Schüler ist die größte Schüler:innenorganisation in Oberösterreich und basiert auf den drei Säulen Service, Vertretung und Events. Ihr Angebot reicht von Schüler:innen-Clubbings über den Schulrechtsnotruf bis hin zu zahlreichen Fortbildungsformaten.