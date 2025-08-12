Heuer wurden im Bezirk Gmunden im ersten Halbjahr 265 Unternehmen gegründet, mit den 31 Betriebsübernahmen waren es 296 neue Unternehmen.
Insgesamt 296 neue Unternehmen wurden im ersten Halbjahr im Bezirk Gmunden registriert. „Von Jänner bis Juni wurden 265 Unternehmen neu gegründet und 31 bestehende Unternehmen übernommen“, so WKO-Bezirksstellenobmann Martin Ettinger und WKO-Leiterin Sigrid Schuster.
„Das vielfältige Beratungsangebot für GründerInnen umfassen GründerInnen-Workshops und Gründerberatungen direkt in der WKO Bezirksstelle Gmunden und Bad Ischl. Nutzen Sie das Angebot vor Ort — wir beraten und unterstützen GründerInnen von der Idee bis zur Gründung und darüber hinaus!“, unterstreicht WKO-Leiterin Sigrid Schuster.
Die meisten Gründungen gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (117), gefolgt von den Sparten Handel (69) sowie Information und Consulting (56).
Gründungen im Bezirk Gmunden nach Sparten:
