Heu­er wur­den im Bezirk Gmun­den im ers­ten Halb­jahr 265 Unter­neh­men gegrün­det, mit den 31 Betriebs­über­nah­men waren es 296 neue Unternehmen.

Ins­ge­samt 296 neue Unter­neh­men wur­den im ers­ten Halb­jahr im Bezirk Gmun­den regis­triert. „Von Jän­ner bis Juni wur­den 265 Unter­neh­men neu gegrün­det und 31 bestehen­de Unter­neh­men über­nom­men“, so WKO-Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger und WKO-Lei­te­rin Sig­rid Schuster.

„Das viel­fäl­ti­ge Bera­tungs­an­ge­bot für Grün­de­rIn­nen umfas­sen Grün­de­rIn­nen-Work­shops und Grün­der­be­ra­tun­gen direkt in der WKO Bezirks­stel­le Gmun­den und Bad Ischl. Nut­zen Sie das Ange­bot vor Ort — wir bera­ten und unter­stüt­zen Grün­de­rIn­nen von der Idee bis zur Grün­dung und dar­über hin­aus!“, unter­streicht WKO-Lei­te­rin Sig­rid Schuster.

Die meis­ten Grün­dun­gen gab es in der Spar­te Gewer­be und Hand­werk (117), gefolgt von den Spar­ten Han­del (69) sowie Infor­ma­ti­on und Con­sul­ting (56).

Grün­dun­gen im Bezirk Gmun­den nach Sparten: