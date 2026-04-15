Seewalchen; In der Pfarrkirche Seewalchen findet am Freitag, 8. Mai um 19:30 ein Konzert Orgel und Flöte statt. Die Musikerinnen Amanda du Preez (Querflöte und Piccolo) und Birgit Födinger (Orgel) vermitteln musikalisch erfrischende Frühlingsstimmung mit Werken von Bloch, Bozza, Telemann und Bach. Die Künstlerinnen sind am Musikum Salzburg und an der Landesmusikschule Seewalchen tätig.

Die Spenden des Abends werden über den Verein „ProSA – Arts for Africa“ für Projekte zugunsten von Straßenkindern in Südafrika verwendet. Die Initiative ist bereits seit 19 Jahren in Österreich tätig und unterstützt durch künstlerische Aktionen die Bekämpfung von Armut, Unrecht und Gewalt. Info: www.arts4africa.org

FR, 8. Mai, 19:30 Uhr

Kirche St. Jakobus & Margareta Seewalchen

Benefizkonzert Orgel und Flöte

Birgit Födinger, Amanda du Preez

Zugunsten von Straßenkindern in Südafrika