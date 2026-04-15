Monika Maringer, bekannt durch das Geschäft „Zoo Schiemel“ in Pinsdorf, hat erneut eine Wohltätigkeitsaktion ins Leben gerufen, um die Wildtierstation in Reindlmühl zu unterstützen. Ihre langjährige Unterstützung für die Station und die Tiere ist in der Region bereits bekannt und geschätzt.

Verlosung eines lebensgroßen Plüschaffen

Dieses Mal hat Monika Maringer von einem Großhändler einen etwa 160 cm großen Plüsch/Textilaffen erhalten. Spontan entschied sie sich, dieses „Riesenbaby“ für eine Verlosung zu spenden, um weitere Spenden für die Wildtierstation zu sammeln.

So funktioniert die Teilnahme

Wer im Zoofachgeschäft in Pinsdorf während der Öffnungszeiten eine Spende für die Wildtierstation Aurachtal hinterlässt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Jede Spende bedeutet ein Los im Lostopf. Die Ziehung des Hauptpreises findet am 27. Juni 2026 um 12 Uhr statt. Interessierte sollten die Gelegenheit nutzen, mit einer kleinen Spende teilzunehmen und damit die Arbeit der Station zu unterstützen.

Gabi Kaar, die Leiterin der Wildtierstation, betont die Bedeutung von Monikas Engagement: „Monika ist nicht nur eine sehr gute Partnerin, wenn es um den Bedarf für meine Zöglinge geht, sondern eine Unterstützerin mit Herz!“