Unter großem Publikumszuspruch fand am vergangenen Freitag im Atelier am Markt Gmunden die Ausstellungseröffnung „Variabel“ mit Kurt Dollhofer statt. Christine Pahl begrüßte das Publikum im Namen der Atelierskollegen Christine Danninger und Joe Malina und betonte die überbordende Kreativität des Künstlers.

Sowohl in den Acrylbildern als auch in den Papierarbeiten sind unendliche Geschichten zu entdecken, die die Fantasie der Betrachter auf eine eigene Reise schicken. Geschichtenerzähler Hubert Krexhammer fand in seiner Laudatio treffende und auch humorvolle Worte über Kurt Dollhofer, dem er auch freundschaftlich verbunden ist. Besonders hob er das Konzept des Titels „Variabel“ hervor: „Kurt ist nämlich wirklich der einzige Mensch, den ich kenne, der das Konzept der Veränderung so konsequent lebt. Schauen Sie sich die Werke an, alles ist im Fluss. Kurts Kunst ist wie ein gutes Buffet, man weiß nie, was man bekommt, aber am Ende geht man inspiriert und vielleicht ein bisschen verwirrt nach Hause.“

Für zusätzlich gute Stimmung sorgte Vollblutmusiker „Sweety“ Franz Steinkogler mit Klarinette und Saxophon. Man spürte eine positive Energie zwischen Kunst und Besuchern. Wer es nicht zur Vernissage geschafft hat, hat noch bis zum 24.04. Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen.