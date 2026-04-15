Das Goiserer Kabarett-Duo „Ali & Berni“ hat mit seinem Programm „Tandem für 3“ gleich an mehreren Abenden wieder gehörig die Lachmuskeln der Besucher strapaziert. Die kurzweiligen Vorstellungen samt musikalischer Begleitung von „Vielsaeitig & Knopfat“ konnten wieder richtig begeistern und erfreuten die zahlreichen Gäste. Sehr zur Freude auch der beiden Blaulichtorganisationen Rotes Kreuz Bad Goisern und Feuerwehr Bad Goisern. Denn der Reinerlös der Veranstaltungen wurde von „Ali & Berni“ den beiden Einsatzorganisationen überreicht – passend zum Programm – auf einem Tandem in Spezialausführung. Vielen herzlichen Dank für diese großzügige Unterstützung! Und wer nun neugierig geworden ist – für Oktober sind weitere Spieltermine vom „Tandem für 3“ geplant.