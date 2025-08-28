Am Donnerstagmorgen kam es auf der B152 bei Unterach am Attersee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Cabrio prallte in die Gedenkstätte Kaiserbrunnen, der Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehren Unterach am Attersee und Au-See wurden am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass der Lenker des Cabrios nicht eingeklemmt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Holzsteher und Steinwände der Gedenkstätte zerstört.
Zwei Zentimeter verhindern größeres Unglück
Einsatzleiter Walter Höllermann von der Feuerwehr Unterach sprach von einem „großen Glück“ für den Lenker. Lediglich ein letzter Holzsteher hielt das Dach der Gedenkstätte – auf nur zwei Zentimetern. Ein Einsturz direkt auf das Fahrzeug konnte so verhindert werden. Der verletzte Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht.
Sicherungsarbeiten vor Fahrzeugbergung
Bevor die Bergung des Cabrios erfolgen konnte, sicherten die Einsatzkräfte das Dach des Rastplatzes. Durch das rasche Eingreifen konnte ein vollständiger Einsturz verhindert werden. Insgesamt standen 29 Kräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.
Quelle: FF Unterach/Stoxreiter
