Am Don­ners­tag­mor­gen kam es auf der B152 bei Unter­ach am Atter­see zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Ein Cabrio prall­te in die Gedenk­stät­te Kai­ser­brun­nen, der Len­ker wur­de ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Die Feu­er­weh­ren Unter­ach am Atter­see und Au-See wur­den am Don­ners­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son alar­miert. Beim Ein­tref­fen stell­te sich jedoch her­aus, dass der Len­ker des Cabri­os nicht ein­ge­klemmt war. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den Holz­ste­her und Stein­wän­de der Gedenk­stät­te zerstört.

Zwei Zentimeter verhindern größeres Unglück

Ein­satz­lei­ter Wal­ter Höl­ler­mann von der Feu­er­wehr Unter­ach sprach von einem „gro­ßen Glück“ für den Len­ker. Ledig­lich ein letz­ter Holz­ste­her hielt das Dach der Gedenk­stät­te – auf nur zwei Zen­ti­me­tern. Ein Ein­sturz direkt auf das Fahr­zeug konn­te so ver­hin­dert wer­den. Der ver­letz­te Len­ker wur­de vom Roten Kreuz ver­sorgt und ins Kran­ken­haus gebracht.

Sicherungsarbeiten vor Fahrzeugbergung

Bevor die Ber­gung des Cabri­os erfol­gen konn­te, sicher­ten die Ein­satz­kräf­te das Dach des Rast­plat­zes. Durch das rasche Ein­grei­fen konn­te ein voll­stän­di­ger Ein­sturz ver­hin­dert wer­den. Ins­ge­samt stan­den 29 Kräf­te von Feu­er­wehr, Rotem Kreuz und Poli­zei im Ein­satz. Nach rund 1,5 Stun­den war der Ein­satz beendet.

Quel­le: FF Unterach/Stoxreiter