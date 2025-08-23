Am 16. August gastierte die Harley Davidson Charity Tour wieder in Attnang-Puchheim. 310 Biker trudelten gegen 13 Uhr mit dem Tour Tross am Rathausplatz ein. Dort steppte bereits der Bär mit Live Musik, Gastro, Fanartikeln und dem Rollerkommando. Zahlreiche Besucher hießen die Biker willkommen. Unter dem Motto: „LAUT FÜR DIE LEISEN – STARK FÜR DIE SCHWACHEN“ fahren jedes Jahr hunderte Harley-Biker die Charity-Tour durch Österreich und sammeln Spenden für muskelerkrankte Kinder.
Auch Attnang-Puchheim hat sich für die Unterstützung muskelerkrankter Menschen wieder stark gemacht. € 5.000,- wurden von Stadtgemeinde & Tourismusverband überreicht, € 500,- spendete der Eissalon Parenzo, € 400 ‚- kamen vom LieblingsGSCHEFT — Mode auf Italienisch € 300,- spendierte die WIPA Gmbh und weitere € 300,- steuerte der Scooterclub Rollerkommando von seinem Verkaufsstand bei. Schön wenn so viele Menschen für den guten Zweck zu begeistern sind.
