Am 16. August gas­tier­te die Har­ley David­son Cha­ri­ty Tour wie­der in Att­nang-Puch­heim. 310 Biker tru­del­ten gegen 13 Uhr mit dem Tour Tross am Rat­haus­platz ein. Dort stepp­te bereits der Bär mit Live Musik, Gas­tro, Fan­ar­ti­keln und dem Rol­ler­kom­man­do. Zahl­rei­che Besu­cher hie­ßen die Biker will­kom­men. Unter dem Mot­to: „LAUT FÜR DIE LEI­SEN – STARK FÜR DIE SCHWA­CHEN“ fah­ren jedes Jahr hun­der­te Har­ley-Biker die Cha­ri­ty-Tour durch Öster­reich und sam­meln Spen­den für mus­kel­er­krank­te Kinder.

Auch Att­nang-Puch­heim hat sich für die Unter­stüt­zung mus­kel­er­krank­ter Men­schen wie­der stark gemacht. € 5.000,- wur­den von Stadt­ge­mein­de & Tou­ris­mus­ver­band über­reicht, € 500,- spen­de­te der Eis­sa­lon Paren­zo, € 400 ‚- kamen vom Lieb­lings­GS­C­HEFT — Mode auf Ita­lie­nisch € 300,- spen­dier­te die WIPA Gmbh und wei­te­re € 300,- steu­er­te der Scoo­ter­club Rol­ler­kom­man­do von sei­nem Ver­kaufs­stand bei. Schön wenn so vie­le Men­schen für den guten Zweck zu begeis­tern sind.