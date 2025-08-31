Am letz­ten August­wo­chen­en­de fand in Traun­kir­chen der Holz­markt 2025 statt. Besu­cher aus Nah und Fern erleb­ten am Wald­cam­pus die Viel­falt des Holz­hand­werks, von tra­di­tio­nell bis modern.

Der Markt zählt zu den größ­ten sei­ner Art in Öster­reich und bot von 9 bis 18 Uhr frei­en Ein­tritt. Über 50 Aus­stel­ler zeig­ten ihre Arbei­ten, die vom klei­nen All­tags­ge­gen­stand bis zum kunst­vol­len Zier­ob­jekt reichten.

Ein Schwer­punkt war das „leben­de Hand­werk“. Drechs­ler, Schnit­zer, Flech­ter und Bin­der zeig­ten ihre Arbei­ten direkt vor Ort, sodass Gäs­te die fer­ti­gen Wer­ke bewun­dern und käuf­lich erwer­ben konn­ten. So wur­de Hand­werk nicht nur prä­sen­tiert, son­dern auch leben­dig erfahr­bar. Daher bemerkt so man­cher Besu­cher, dass „Holz hier atmet und lebt“.

Die Krip­pen­schnit­zer, tief im Salz­kam­mer­gut ver­wur­zelt, zeig­ten ein­drucks­voll, wie Tra­di­ti­on bewahrt und wei­ter­ge­ge­ben wird. Zudem wur­de die Bedeu­tung des Hol­zes als Kul­tur­gut her­vor­ge­ho­ben. Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl beton­te: „Das Beson­de­re an die­sem Markt ist das Ambi­en­te in die­sem ehr­wür­di­gen Gebäu­de mit sei­nen Grün­flä­chen, die sich bes­tens als Ver­an­stal­tungs­ort bewähren.“

Auch für das leib­li­che Wohl war gesorgt. Die Gold­hau­ben- und Kopf­tuch­grup­pe bot regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten an, die den Markt zu einem Fest für alle Sin­ne mach­ten. Besu­cher spra­chen davon, dass „der Duft von fri­schem Holz und herz­haf­ten Köst­lich­kei­ten wie eine Melo­die durch den Cam­pus zog“.

Infol­ge­des­sen war der Holz­markt mehr als eine Aus­stel­lung. Er wur­de zu einem Treff­punkt für Men­schen, die das Hand­werk schät­zen, die Natur genie­ßen und Gemein­schaft erle­ben woll­ten. Der Wet­ter­wech­sel konn­te der guten Stim­mung nichts anhaben.

Die Kom­bi­na­ti­on aus Kunst, Tra­di­ti­on und Kuli­na­rik mach­te den Markt zu einem unver­wech­sel­ba­ren Erleb­nis. Vie­le Gäs­te emp­fan­den ihn wie ein Fens­ter in die See­le des Salz­kam­mer­guts. Und natür­lich war durch die Feu­er­wehr Traun­kir­chen für die Sicher­heit bes­tens gesorgt.

Zusam­men­fas­send lässt sich sagen: Der Holz­markt 2025 zeig­te ein­drucks­voll die Viel­falt des Werk­stoffs Holz und stärk­te die Wert­schät­zung für tra­di­tio­nel­les Hand­werk. Er bewies erneut sei­ne Rol­le als Höhe­punkt im kul­tu­rel­len Kalen­der der Region.