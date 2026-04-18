Samstagmorgen hat sich auf der B1 im Gemeindegebiet von Timelkam ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 26-jähriger Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Das Auto überschlug sich nach dem Abkommen von der Fahrbahn mehrfach und blieb am Dach liegen. Einsatzkräfte mussten den Mann aus dem Wrack befreien.

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war in den frühen Morgenstunden des 18. April 2026 auf der B1 in Richtung Vöcklabruck unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr der PKW auf eine Leitschiene auf, wodurch sich das Fahrzeug in einem angrenzenden Waldstück mehrmals überschlug und schließlich am Dach zum Stillstand kam.

Lenker eingeklemmt und schwer verletzt

Vorbeifahrende Zeugen entdeckten den schwer beschädigten Wagen gegen 6:25 Uhr und setzten umgehend einen Notruf ab. Der 26-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ