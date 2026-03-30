Nach mehr als 30 Jahren im Dienst der Bevölkerung tritt Herr Dr. Georg Singer, MSc. in seiner Funktion als Gemeindearzt in Traunkirchen in den wohlverdienten Ruhestand.

Über drei Jahrzehnte hinweg hat er die Gemeinde mit großem Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und persönlicher Hingabe in allen gesundheitlichen Belangen begleitet und maßgeblich unterstützt.

„Für diese langjährige, verdienstvolle Tätigkeit gebührt ihm großer Dank und höchste Anerkennung.“, dankt Bürgermeister Christoph Schragl.

Herr Dr. Singer bleibt der Region weiterhin erhalten und wird seine ärztliche Tätigkeit in seiner Ordinationsgemeinschaft in Ebensee fortführen – lediglich seine Funktion als Gemeindearzt von Traunkirchen legt er zurück.

Frau Dr. Isabella Fehrer wird die Nachfolge als Gemeindeärztin übernehmen. Der entsprechende Vertrag wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Traunkirchen einstimmig beschlossen. Frau Dr. Fehrer betreibt bereits seit zehn Jahren eine Praxis für Allgemeinmedizin in Traunkirchen und ist damit bestens mit den Bedürfnissen der Bevölkerung vertraut. Die Gemeinde gratuliert ihr sehr herzlich zu ihrer neuen Funktion und wünscht ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg.

Die Gemeinde Traunkirchen bedankt sich bei Herrn Dr. Singer sehr herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und viele erfüllte Jahre. Gleichzeitig freut sich die Gemeinde auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Frau Dr. Fehrer.