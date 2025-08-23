Am Frei­tag kam es bei einer Klet­ter­kurs-Fort­bil­dung am Gro­ßen Pri­el im Gemein­de­ge­biet von Grün­au im Alm­tal zu einem Unfall. Ein 79-jäh­ri­ger Teil­neh­mer aus Deutsch­land stürz­te nach dem Aus­bre­chen einer Fels­schup­pe und wur­de schwer verletzt.

Abweichung von der Route führte ins brüchige Gelände

Die Klet­ter­grup­pe unter Lei­tung eines 57-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den war am 22. August 2025 in zwei Drei­er­seil­schaf­ten auf einer Mehr­seil­län­gen­tour an der Nord­sei­te des Gro­ßen Pri­els unter­wegs. Wäh­rend die ers­te Seil­schaft bereits den Aus­stieg erreich­te, klet­ter­te ein 79-jäh­ri­ger Teil­neh­mer der zwei­ten Grup­pe trotz mehr­fa­cher Anwei­sun­gen und ent­ge­gen der Rou­ten­be­schrei­bung zu weit nach rechts in brü­chi­ges Gelände.

Sturz nach Ausbrechen einer Felsschuppe

Als sich der 79-Jäh­ri­ge etwa zwei Meter ober­halb und rund fünf Meter seit­lich der letz­ten Zwi­schen­si­che­rung befand, brach eine Fels­schup­pe aus. Der Mann stürz­te pen­del­ar­tig ins Seil und prall­te gegen die Fels­wand. Gleich­zei­tig muss­ten der Berg­füh­rer und ein 40-jäh­ri­ger Klet­ter­part­ner her­ab­fal­len­den Gesteins­bro­cken aus­wei­chen, wobei der 40-Jäh­ri­ge eben­falls ver­letzt wurde.

Rettung durch Notarzthubschrauber

Da der 79-Jäh­ri­ge nicht mehr wei­ter­klet­tern konn­te, seil­te ihn der Berg­füh­rer bis zu einem Schr­ofen­band in der Mit­te der Rou­te ab und setz­te einen alpi­nen Not­ruf ab. Der Ver­letz­te wur­de von der Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers mit­tels Tau gebor­gen und in das Pyhrn-Eisen­wur­zen Kli­ni­kum Kirch­dorf geflogen.

Quel­le LPD OÖ