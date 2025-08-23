Am Freitag kam es bei einer Kletterkurs-Fortbildung am Großen Priel im Gemeindegebiet von Grünau im Almtal zu einem Unfall. Ein 79-jähriger Teilnehmer aus Deutschland stürzte nach dem Ausbrechen einer Felsschuppe und wurde schwer verletzt.
Abweichung von der Route führte ins brüchige Gelände
Die Klettergruppe unter Leitung eines 57-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden war am 22. August 2025 in zwei Dreierseilschaften auf einer Mehrseillängentour an der Nordseite des Großen Priels unterwegs. Während die erste Seilschaft bereits den Ausstieg erreichte, kletterte ein 79-jähriger Teilnehmer der zweiten Gruppe trotz mehrfacher Anweisungen und entgegen der Routenbeschreibung zu weit nach rechts in brüchiges Gelände.
Sturz nach Ausbrechen einer Felsschuppe
Als sich der 79-Jährige etwa zwei Meter oberhalb und rund fünf Meter seitlich der letzten Zwischensicherung befand, brach eine Felsschuppe aus. Der Mann stürzte pendelartig ins Seil und prallte gegen die Felswand. Gleichzeitig mussten der Bergführer und ein 40-jähriger Kletterpartner herabfallenden Gesteinsbrocken ausweichen, wobei der 40-Jährige ebenfalls verletzt wurde.
Rettung durch Notarzthubschrauber
Da der 79-Jährige nicht mehr weiterklettern konnte, seilte ihn der Bergführer bis zu einem Schrofenband in der Mitte der Route ab und setzte einen alpinen Notruf ab. Der Verletzte wurde von der Crew des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geflogen.
