Scharnstein. Mitreden, mitanpacken und miteinander.füreinander.wirksam werden:

In Scharnstein startet im Sommer ein Beteiligungsprojekt, das den sozialen Zusammenhalt im Ort stärken, Gemeinschaft fördern und das Miteinander in der Marktgemeinde weiterentwickeln will. Dazu wurde Ende Juni ein überparteiliches „WIRK.Team“ aus engagierten Menschen der Gemeinde gegründet.

In den kommenden Wochen wird gemeinsam darauf geschaut, was es für den Ausbau des Miteinanders im Ort braucht. Dafür läuft von Anfang Juli bis Ende August eine Online-Befragung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen und ihre Sicht einbringen können.(Link: https://studia.limesurvey.net/MiteinanderScharnstein)

Parallel geht das WIRK.Team auch direkt auf Menschen im Ort zu und führt persönliche Nachbarschaftsgespräche, die ebenfalls ausgewertet werden. Auf Basis der Ergebnisse werden im Herbst konkrete Projekte für das Miteinander im Ort in Angriff genommen.

Scharnstein ist die 6. oberösterreichischen Modellgemeinde, die am Netzwerkprojekt „miteinander.füreinander.wirksam“ teilnimmt, mit dem das gemeinsame Sorgetragen fürs Miteinander vor Ort gefördert wird. Das Projekt, an dem auch die Gemeinden Altenberg b.L., St.Georgen a.d.G., St. Konrad, Gschwandt und Molln teilnehmen, wird im Rahmen des Landesprogramms Agenda.Zukunft umgesetzt. Begleitet wird der Prozess von der SPES Zukunftsakademie.

Weitere Informationen zur laufenden Befragung und den Nachbarschaftsgesprächen in Scharnstein finden Interessierte unter: https://www.scharnstein.ooe.gv.at