Das Wich­tigs­te in Kürze:

● Neu­er gemein­nüt­zi­ger Kul­tur­ver­ein K.I.T.T. in Traun­kir­chen gegründet

● Ers­tes Pro­jekt: Bene­fiz­kon­zert mit drei regio­na­len Bands am 1. Juni 2025

● Rein­erlös: 4.200 Euro für das SOS-Kin­der­dorf Altmünster

● Über 200 Gäs­te, brei­te Unter­stüt­zung durch loka­le Unter­neh­men und die Gemeinde

● Wei­te­re Pro­jek­te: Tanz­work­shop, Kin­der­wan­de­rung und fran­zö­si­sches Café geplant

Traun­kir­chen, 3. August 2025. — Mit einem stim­mungs­vol­len Bene­fiz­kon­zert star­te­te die neu gegrün­de­te Kul­tur­in­itia­ti­ve Traun­kir­chen am Traun­see – kurz K.I.T.T. – am 1. Juni in ihr ers­tes Pro­jekt. Bei som­mer­li­chem Wet­ter erleb­ten über 200 Besu­che­rIn­nen beim Musik­pa­vil­lon Traun­kir­chen ein abwechs­lungs­rei­ches Musik­pro­gramm, köst­li­che Ver­pfle­gung und ein star­kes Zei­chen für geleb­te Soli­da­ri­tät: Aus Gas­tro­no­mie, Spon­sor­gel­dern sowie frei­wil­li­gen Spen­den ergab sich ein Rein­erlös von 4.200 Euro für das SOS-Kin­der­dorf Altmünster.

Den Auf­takt mach­te die Gmund­ner Singer/Songwriterin Inga Lynch mit gefühl­vol­len Blues- und Folk­songs, teil­wei­se im Dia­lekt vor­ge­tra­gen. Das Duo Beards & Chords begeis­ter­te mit rocki­gen Cover-Ver­sio­nen, bevor die zehn­köp­fi­ge Band Kunst-Stoff aus Eben­see den Abend mit einer mit­rei­ßen­den Mischung aus Blues, Rock und Soul abschloss.

K.I.T.T. wur­de im April 2025 von enga­gier­ten Traun­kirch­ne­rIn­nen gegrün­det. Als gemein­nüt­zi­ger und über­par­tei­li­cher Ver­ein ver­steht sich die Initia­ti­ve als offe­ne Platt­form für kul­tu­rel­le, krea­ti­ve und sozia­le Pro­jek­te in der Gemein­de. „Jede und jeder kann mit­ma­chen, Ideen ein­brin­gen und umset­zen“, so die GründerInnen.

Das Kon­zert wur­de mit gro­ßem Rück­halt aus der Regi­on umge­setzt. Unter­stüt­zung kam u. a. von der Wer­be­agen­tur ADAM, IFA & GOV, der Raiff­ei­sen­bank Salz­kam­mer­gut, der Metz­ge­rei Gru­ber, Spar Ste­fan Hes­sen­ber­ger, der Bäcke­rei Hin­ter­wirth, Lam­mer Druck, der Inter­na­tio­na­len Aka­de­mie Traun­kir­chen, gosh Audio, Sea­help, Wohn­land Ber­ger, Stern & Haf­ferl sowie der Gemein­de Traunkirchen.

Ende Juli über­ga­ben Ver­eins­mit­glie­der einen sym­bo­li­schen Scheck an das SOS-Kin­der­dorf Alt­müns­ter. Im Rah­men eines Besuchs beka­men sie Ein­bli­cke in die lie­be­vol­le und pro­fes­sio­nel­le Arbeit der Ein­rich­tung, die seit 1955 mehr als 1.440 Kin­dern und Jugend­li­chen neue Per­spek­ti­ven eröff­ne­te und aktu­ell knapp 90 jun­ge Men­schen betreut.

Der­zeit arbei­tet K.I.T.T. bereits an den nächs­ten Pro­jek­ten: Ein Tanz­work­shop und eine Wan­de­rung wur­den bereits im Rah­men des Traun­kirch­ner Kin­der-Feri­en­pas­ses geplant. Als nächs­tes soll ein fran­zö­si­sches Café für Sprach­be­geis­ter­te orga­ni­siert wer­den. Auch das Bene­fiz­kon­zert soll im kom­men­den Jahr wie­der stattfinden.