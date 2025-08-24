Am Sams­tag­mit­tag kol­li­dier­te auf der B154 Mond­see Stra­ße ein Motor­rad mit einem Pkw. Der Motor­rad­len­ker wur­de dabei schwer ver­letzt und mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen.

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Gug­gen­berg wur­de am Sams­tag, 23. August 2025, um 13:00 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall „Motor­rad gegen Pkw“ auf Höhe Irr­see­blick alar­miert. Beim Ein­tref­fen wur­de der Motor­rad­len­ker bereits durch den Not­arzt des Not­arzt­hub­schrau­bers C6, einen ört­li­chen Not­arzt und das Rote Kreuz Mond­see ver­sorgt. Der Pkw-Len­ker blieb unverletzt.

Treibstoffaustritt und Brandschutz

Durch den hef­ti­gen Auf­prall zer­barst der Tank des Motor­rads, wodurch Treib­stoff auf die Fahr­bahn gelang­te. Die Feu­er­wehr stell­te den Brand­schutz sicher. Nach der Unfall­do­ku­men­ta­ti­on durch die Poli­zei rei­nig­ten die Ein­satz­kräf­te die Fahr­bahn und unter­stütz­ten den Abschlepp­dienst beim Abtrans­port der Unfall­fahr­zeu­ge. Ins­ge­samt stan­den 22 Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Rotem Kreuz und Poli­zei im Ein­satz. Nach rund einer Stun­de konn­te der Ein­satz been­det werden.

Fotos: C. Stoxreiter