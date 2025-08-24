Am Samstagmittag kollidierte auf der B154 Mondsee Straße ein Motorrad mit einem Pkw. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Die Freiwillige Feuerwehr Guggenberg wurde am Samstag, 23. August 2025, um 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall „Motorrad gegen Pkw“ auf Höhe Irrseeblick alarmiert. Beim Eintreffen wurde der Motorradlenker bereits durch den Notarzt des Notarzthubschraubers C6, einen örtlichen Notarzt und das Rote Kreuz Mondsee versorgt. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
Treibstoffaustritt und Brandschutz
Durch den heftigen Aufprall zerbarst der Tank des Motorrads, wodurch Treibstoff auf die Fahrbahn gelangte. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher. Nach der Unfalldokumentation durch die Polizei reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und unterstützten den Abschleppdienst beim Abtransport der Unfallfahrzeuge. Insgesamt standen 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.
Fotos: C. Stoxreiter
