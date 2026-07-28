Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung wurde die Feuerwehr der Stadt Laakirchen gestern Nachmittag alarmiert. Eine Katze hatte sich im Motorraum eines geparkten Fahrzeuges verkrochen und konnte ohne technische Unterstützung nicht befreit werden. Daraufhin alarmierte die bereits vor Ort befindliche Tierrettung die Feuerwehr.

Nach genauer Lokalisierung der Katze konnte durch die Demontage einiger Verkleidungen des Fahrzeuges eine Öffnung geschaffen werden, durch welche die Katze befreit werden konnte. Die Katze wurde durch die Tierrettung zur weiteren Behandlung verbracht, berichtet die Feuerwehr Laakirchen.