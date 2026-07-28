Attnang-Puchheim. Unter dem Motto „LAUT FÜR DIE LEISEN – STARK FÜR DIE SCHWACHEN“ fahren jedes Jahr hunderte Harley-Biker die Charity-Tour durch Österreich und sammeln Spenden für muskelerkrankte Kinder. Heuer findet diese von 12. bis 16. August statt. Am vorletzten Tag ist Attnang-Puchheim erneut Gastgeber der Tour.
Am Samstag, 15. August, gibt’s ab 12:00 Uhr Rahmenprogramm, Tattoo- und Merchandising-Stände sowie Bewirtung am Rathausplatz.
Ab 12:00 Uhr sorgt die Band „Black Belt Disaster“ mit Live-Musik für rockige Stimmung im Ortskern. Moderiert wird das Geschehen von Alex List.
Gegen 13:00 Uhr wird der Tour-Tross eintreffen und circa eine Stunde im Attnang-Puchheimer Zentrum verweilen.
Es gibt nicht nur unzählige heiße Öfen und coole Biker zu bestaunen, kühle Getränke, ein Imbiss sowie Fanartikel und buntes Treiben im Stadtkern erwarten die Besucher.
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