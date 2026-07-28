Agrar-Landesrätin Langer-Weninger: „Wasserreiche Lebensmittel und leichte Mahlzeiten unterstützen den Körper bei großer Hitze.“

In den kommenden Tagen ist in Oberösterreich wieder mit einer hohen Hitzebelastung zu rechnen. Gerade bei hohen Temperaturen verändern sich Appetit und Bedürfnisse des Körpers. Statt großer und schwerer Mahlzeiten sind nun leichte Speisen, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und wasserreiche Lebensmittel besonders gefragt.

„Die Natur bietet uns im Sommer eine große Auswahl an Lebensmitteln, die uns an heißen Tagen guttun. Gurken, Paradeiser, Zucchini, Salate, Beeren oder Pfirsiche sind leicht, vielseitig und haben einen hohen Wassergehalt. Viele dieser Produkte sind jetzt frisch aus der Region erhältlich. Damit lässt sich eine bewusste Ernährung ideal mit dem Einkauf bei unseren heimischen Produzentinnen und Produzenten verbinden“, betont Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Überhitzung vorbeugen

Lebensmittel können die Körpertemperatur zwar nicht unmittelbar senken, sie können uns allerdings bei Hitze unterstützen. Wasserreiche Obst- und Gemüsesorten tragen zur Flüssigkeitsversorgung bei. Leichte Speisen verursachen zudem weniger Verdauungsarbeit und damit eine geringere nahrungsbedingte Wärmeproduktion als große, fettreiche Mahlzeiten.

Besonders geeignet sind Gurken, Paradeiser, Zucchini, Blattsalate, Radieschen, Paprika, Kohlrabi, Stangensellerie und Erbsen. Bei Obst bieten sich unter anderem Beeren, Pfirsiche, Birnen und Wassermelonen an. Frische Kräuter wie Minze, Basilikum, Kresse, Petersilie oder Sauerampfer bringen zusätzlich Geschmack und ein erfrischendes Empfinden in Getränke, Salate und Aufstriche.

Leicht und sättigend

Damit eine leichte Mahlzeit auch länger sättigt, können Obst und Gemüse mit gut verträglichen Eiweißquellen kombiniert werden. Joghurt mit Beeren, ein Topfenaufstrich mit Kräutern, ein Salat mit Tofu oder ein Glas Buttermilch sind einfache Möglichkeiten für heiße Tage. Gesäuerte Milchprodukte wie Joghurt, Kefir und Buttermilch liefern Eiweiß und Mineralstoffe. Buttermilch enthält unter anderem Kalium, Kalzium und Magnesium und eignet sich daher auch nach körperlicher Anstrengung.

Auch bei Getränken muss es nicht immer eiskalt sein. Lauwarme Getränke oder Kräutertees können die Schweißproduktion anregen. Kann der Schweiß gut verdunsten, wird dem Körper dabei Wärme entzogen. Unabhängig von der Temperatur des Getränks gilt jedoch: regelmäßig und ausreichend trinken.

Die „Esserwisser“ machen Lebensmittelwissen verständlich

Fachlich fundierte Ernährungstipps gibt’s von den „Esserwissern“, einer Initiative der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Auf ihrer digitalen Plattform bündeln Bäuerinnen und Bauern, Seminarbäuerinnen und Ernährungswissenschafterinnen ihr Wissen. Komplexe Zusammenhänge rund um Landwirtschaft, Lebensmittel, Ernährung und Umwelt werden verständlich und praxisnah erklärt. Dazu kommen Tipps für den nachhaltigen Einkauf, die richtige Lagerung und die Zubereitung regionaler Lebensmittel. Näheres unter www.esserwissen.at

„Die Esserwisser zeigen, wie eng Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung zusammenhängen. Sie vermitteln fundiertes Wissen in einer Form, die sich einfach im Alltag anwenden lässt. Gerade angesichts der vielen Ernährungstrends und oft widersprüchlichen Informationen ist eine verlässliche Orientierung besonders wertvoll“, betont Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Rezepttipp Lassi

Ein Lassi ist ein traditionelles Getränk aus Joghurt oder Buttermilch und Wasser, das aus dem südasiatischen Raum stammt. Es schmeckt angenehm erfrischend, liefert Eiweiß und Kalzium und lässt sich je nach Geschmack mit Früchten, Kräutern oder Gewürzen verfeinern. Gerade an heißen Tagen eignet sich ein leicht gekühltes Lassi daher gut als kleine Zwischenmahlzeit oder als Ergänzung zu einer leichten Mahlzeit.



Zutaten:

250 ml Buttermilch

250 ml Apfel-Karotte-Rote-Rübe-Direktsaft (oder anderer Fruchtsaft)

500 ml prickelndes Mineralwasser

Frische Minze oder Melisse

Zubereitung:

Buttermilch und Saft gut verrühren (optional mit Mixstab aufschäumen), mit Mineralwasser aufgießen und mit frischer Minze dekorieren oder direkt mitmixen.