Gmun­den: Ein wah­res Ten­nis­fest erleb­te die Traun­see­stadt am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de. Mit 164 Spie­le­rin­nen und Spie­lern, über 250 Matches und 16 Bewer­ben gin­gen die Gmund­ner Ten­nis-Stadt­meis­ter­schaf­ten 2025 in die Geschich­te ein. Aus­ge­tra­gen wur­de das Tur­nier von der Sek­ti­on Ten­nis der Sport­uni­on Gmun­den auf der Anla­ge des UTC Gmun­den im Sport­zen­trum Gmunden.

Das Tur­nier bot ein wah­res Feu­er­werk an Ten­nis­be­geis­te­rung: Von den Jüngs­ten unter 10 Jah­ren bis zu den Rou­ti­niers über 80 Jah­ren waren alle Alters­klas­sen ver­tre­ten. Ob Anfän­ger, Hob­by­spie­ler oder ambi­tio­nier­te Wett­kämp­fer – für jede Spiel­stär­ke wur­de ein Bewerb orga­ni­siert. Damit war das Tur­nier nicht nur sport­lich hoch­klas­sig, son­dern zugleich ein leben­di­ger Beweis dafür, wie viel­sei­tig und gene­ra­ti­ons­über­grei­fend Ten­nis in Gmun­den gelebt wird. Es war Wer­bung pur für den Ten­nis­sport in der Region.

Ein beson­de­rer Dank gilt der Tur­nier­lei­tung um Fabi­an Helm und Ste­fan Knauss, die für eine rei­bungs­lo­se und hoch­pro­fes­sio­nel­le Orga­ni­sa­ti­on sorg­ten. Eben­so ver­die­nen alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer Aner­ken­nung für ihre Dis­zi­plin, Fair­ness und sport­li­che Leidenschaft.

Auch sport­lich hat­te das Tur­nier alles zu bie­ten: packen­de Ball­wech­sel, emo­tio­na­le Höhe­punk­te und span­nen­de Final­spie­le. Bei den Damen setz­te sich Vik­to­ria Schil­cher in einem inten­si­ven Duell gegen Maxie Har­rin­ger durch. Das Her­ren­fi­na­le ent­schied Fabi­an Helm nach einem hoch­klas­si­gen Match gegen Lukas Fer­cher für sich.

Der UTC Gmun­den gra­tu­liert allen frisch­ge­ba­cke­nen Stadt­meis­te­rin­nen und Stadt­meis­tern sehr herz­lich und blickt vol­ler Vor­freu­de auf die nächs­ten Aus­ga­ben die­ser ein­zig­ar­ti­gen Ten­nis­fest­spie­le in Gmun­den. Die dies­jäh­ri­gen Stadt­meis­ter­schaf­ten haben ein­drucks­voll gezeigt: Ten­nis in Gmun­den ver­bin­det Gene­ra­tio­nen und begeis­tert mehr denn je.