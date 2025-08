Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 14. August 2025 herz­lich zum Kon­zert mit dem Paga­nin Soatnquar­tett ein. Die Gäs­te erwar­tet eine mit­rei­ßen­de Mischung aus Sin­ti Jazz und Swing mit vir­tuo­sem Spiel und spon­ta­nen Improvisationen.

Das stei­ri­sche Paga­nin Soatnquar­tett rund um Patrick Paga­nin, Phil­ipp Schach­ner, Jakob Rod­lau­er und Johan­nes Grei­meis­ter aus Bad Mit­tern­dorf bewegt sich sti­lis­tisch zwi­schen Djan­go Rein­hardt, Swing und tra­di­tio­nel­len musi­ka­li­schen Ele­men­ten aus dem Alpen­raum und Bal­kan. Mit gren­zen­lo­sem Ein­falls­reich­tum und krea­ti­ver Vir­tuo­si­tät wer­den neue musi­ka­li­sche Pfa­de erschlos­sen, wäh­rend gleich­zei­tig die Tra­di­tio­nen und Wur­zeln der Musik auf­recht­erhal­ten werden.

Auf ihrem Album „Im Tanz­sa­lon“ begibt sich das Paga­nin Soatnquar­tett auf eine Rei­se in die frü­he Swing- und Schla­ger­welt Euro­pas und gräbt längst ver­ges­se­ne Per­len der deutsch­spra­chi­gen Jazz­mu­sik des frü­hen 20. Jahr­hun­derts aus. Das wil­de Ber­lin der Zwi­schen­kriegs­zeit und die öster­rei­chi­schen Ope­ret­ten die­nen hier als Inspi­ra­ti­on um die­sem nach wie vor ein­zig­ar­ti­gen Lied­gut neu­es Leben ein­zu­hau­chen und in die Jetzt­zeit zu holen. In typi­scher akus­ti­scher Hot Club Beset­zung á la Djan­go Rein­hardt strah­len die schöns­ten Schla­ger­me­lo­dien in neu­em Gewand.

Die For­ma­ti­on sieht sich selbst als Brü­cke zwi­schen ver­schie­de­nen musi­ka­li­schen Wel­ten: „Inno­va­ti­on und Mut zur Gen­re­ver­mi­schung quer durch das Reper­toire des Sin­ti Jazz und Swings”, beschreibt das Quar­tett sei­nen Zugang zur Musik. Ihre Live-Auf­trit­te sind geprägt von hand­werk­li­cher Fines­se und einem cha­ris­ma­tisch-fre­chen Ansatz, der Gen­re­gren­zen spie­le­risch überschreitet.

Das Kon­zert wird von der ehren­amt­li­chen Jazz­grup­pe des OKH kura­tiert und orga­ni­siert. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr, Ein­lass ist um 20:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 17 Euro im Vor­ver­kauf, 20 Euro an der Abend­kas­sa bzw. 10 Euro für Jugend­li­che. Tickets: kupfticket.at

Wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/programm