Im Bezirk Gmun­den ist die Zahl der beim AMS regis­trier­ten arbeits­su­chen­den Per­so­nen gegen­über dem Vor­jahr sowie dem Vor­mo­nat leicht gestie­gen – um rund 2 Prozent.

Ende August 2025 waren 1.680 Per­so­nen arbeits­los gemel­det, hin­zu kom­men 493 Per­so­nen in Schu­lung. Damit ergibt sich eine Gesamt­zahl von 2.173 Arbeits­su­chen­den im Bezirk. Die Arbeits­lo­sen­quo­te liegt bei 3,7 Pro­zent und damit wei­ter­hin deut­lich unter dem ober­ös­ter­reich­wei­ten Wert von 5,2 Pro­zent sowie dem Öster­reich­schnitt von 7,0 Prozent.

Differenzierte Entwicklungen nach Alter und Ausbildung

Im Jah­res­ver­gleich zeigt sich ein gemisch­tes Bild: Wäh­rend bei Jugend­li­chen unter 19 Jah­ren 13 Per­so­nen weni­ger vor­ge­merkt sind, steigt die Zahl der Arbeits­su­chen­den ins­be­son­de­re bei den 50- bis 59-Jäh­ri­gen (+30) und bei über 60-Jäh­ri­gen (+26). Nach Aus­bil­dungs­ni­veau ist ein Rück­gang bei Per­so­nen mit Pflicht­schul­ab­schluss (-40) zu beob­ach­ten, wohin­ge­gen Arbeits­lo­se mit mitt­le­rer Aus­bil­dung (+30) sowie mit abge­schlos­se­ner Leh­re (+42) zuge­nom­men haben.

Langzeitarbeitslosigkeit bleibt Thema

Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen ist nach wie vor rele­vant: 238 Per­so­nen sind zwi­schen 181 und 365 Tagen ohne Beschäf­ti­gung, wei­te­re 130 bereits län­ger als ein Jahr. Das AMS Gmun­den setzt daher gezielt auf Bera­tung, Betreu­ung und Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men für die­se Zielgruppen.

Rückgang bei offenen Stellen

Dem AMS Gmun­den sind der­zeit 1.574 offe­ne Stel­len gemel­det. Im Ver­gleich zu den Vor­mo­na­ten ist ein Rück­gang erkenn­bar. Das Ser­vice für Unter­neh­men des AMS steht in engem Aus­tausch mit den Betrie­ben, um regio­na­le Arbeits­kräf­te­be­dar­fe mög­lichst rasch zu decken und Arbeits­su­chen­den pas­sen­de Stel­len­an­ge­bo­te aufzuzeigen.

Lehrstellenmarkt mit guten Chancen für Jugendliche

Ende August 2025 stan­den 219 offe­ne Lehr­stel­len zur Ver­fü­gung. Dem­ge­gen­über waren 53 Jugend­li­che lehr­stel­len­su­chend. Die­ses Ver­hält­nis zeigt, dass die Chan­cen für jun­ge Men­schen, rasch eine pas­sen­de Aus­bil­dung zu fin­den, wei­ter­hin sehr gut sind.

Hohe Dynamik am Arbeitsmarkt

Die Beweg­lich­keit am Gmund­ner Arbeits­markt ist unver­än­dert hoch. Im August mel­de­ten sich 519 Per­so­nen neu arbeits­los, gleich­zei­tig konn­ten 594 Per­so­nen ihre Arbeits­lo­sig­keit been­den – davon 259 durch Arbeits­auf­nah­me. Die­se hohe Fluk­tua­ti­on ver­deut­licht die leb­haf­te Dyna­mik am regio­na­len Arbeitsmarkt.

Fazit: Stabilität trotz leichter Steigerungen

Der Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den bleibt trotz leich­ter Zuwäch­se bei den Arbeits­lo­sen­zah­len sta­bil und robust. Beson­ders die sin­ken­de Jugend­ar­beits­lo­sig­keit und die ver­gleichs­wei­se nied­ri­ge Quo­te von 3,7 Pro­zent sind posi­ti­ve Signa­le. Her­aus­for­de­run­gen bestehen hin­ge­gen bei älte­ren Arbeit­su­chen­den und in der Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit. Mit geziel­ter Qua­li­fi­zie­rung, Bera­tung und enger Zusam­men­ar­beit mit den Betrie­ben unter­stützt das AMS Gmun­den wei­ter­hin sowohl Arbeits­su­chen­de als auch Unternehmen.