Oberwang/Bad Ischl. Kürzlich feierte Johanna Putz ihren 100. Geburtstag. Auch OÖ Seniorenbund Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer und Vertreter der Ortsgruppe Oberwang mit Obmann Georg Kreuzer sowie der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Oberwang, bei der die Jubilarin 1973 Gründungsmitglied war, statteten der Jubilarin im Bezirksseniorenheim Sarsteinerstiftung in Bad Ischl einen Besuch ab, um persönlich Glückwünsche zu überbringen. Johanna Putz ist immerhin schon 37 Jahre Mitglied beim OÖ Seniorenbund in Oberwang. Sie ist im ehemaligen Jugoslawien (Banat) in Mramorak geboren und kam über das Burgenland nach Oberösterreich. In Oberwang war ihr Gatte Oberförster und sie errichteten gemeinsam ein Wohnhaus.
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