Die WKO Bad Ischl lädt zu einem EPU-Treffen in den Goisererhof nach Bad Goisern. Interessierte haben die Möglichkeit, an diesem Abend zwei Selbständige aus dem Bereich der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) kennenzulernen, die ihre Geschäftsideen und Erfahrungen vorstellen werden. On stage präsentieren sich Manuela Kain, Farb‑, Typ- und Stilberaterin und Modeschmuckerzeugerin aus Bad Goisern sowie Ralph Zauner, Drohnenspezialist und Organisator für Großprojekte, aus Bad Ischl.
Im Anschluss steht das persönliche Netzwerken im Mittelpunkt – ein idealer Rahmen, um Kontakte zu knüpfen, Austausch zu pflegen und neue Impulse für die eigene Tätigkeit zu gewinnen.
„Es wird ein inspirierender Abend in gemütlicher Atmosphäre“, verspricht Organisator Andreas Promberger von der WKO Bad Ischl. Anmeldungen unter T 05–90909-5301 (WKO Bad Ischl/Hr. Promberger) oder per mail an bad-ischl@wkooe.at .
