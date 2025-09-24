Die WKO Bad Ischl lädt zu einem EPU-Tref­fen in den Goi­ser­er­hof nach Bad Goi­sern. Inter­es­sier­te haben die Mög­lich­keit, an die­sem Abend zwei Selb­stän­di­ge aus dem Bereich der Ein-Per­so­nen-Unter­neh­men (EPU) ken­nen­zu­ler­nen, die ihre Geschäfts­ideen und Erfah­run­gen vor­stel­len wer­den. On stage prä­sen­tie­ren sich Manue­la Kain, Farb‑, Typ- und Stil­be­ra­te­rin und Mode­schmuck­erzeu­ge­rin aus Bad Goi­sern sowie Ralph Zau­ner, Droh­nen­spe­zia­list und Orga­ni­sa­tor für Groß­pro­jek­te, aus Bad Ischl.

Im Anschluss steht das per­sön­li­che Netz­wer­ken im Mit­tel­punkt – ein idea­ler Rah­men, um Kon­tak­te zu knüp­fen, Aus­tausch zu pfle­gen und neue Impul­se für die eige­ne Tätig­keit zu gewinnen.

„Es wird ein inspi­rie­ren­der Abend in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re“, ver­spricht Orga­ni­sa­tor Andre­as Prom­ber­ger von der WKO Bad Ischl. Anmel­dun­gen unter T 05–90909-5301 (WKO Bad Ischl/Hr. Prom­ber­ger) oder per mail an bad-ischl@wkooe.at .