Att­nang-Puch­heim. Auch heu­er hat die Stadt­ge­mein­de wie­der die Akti­on „Feri­en­spaß“ organ­siert. Rund 40 bunt gemix­te Ter­mi­ne sind dank ört­li­cher Ver­ei­ne und enga­gier­ter Per­so­nen wie­der zur Aus­wahl gestan­den. Die Stadt­ge­mein­de selbst bot eben­falls wie­der span­nen­de Aus­flü­ge an. Zwei­mal ging’s ins Bun­des­land Salz­burg. Beim ers­ten Ter­min wur­de der Flug­ha­fen inspi­ziert. Die Kin­der hat­ten gro­ßes Glück und konn­ten sogar einen Pri­vat­jet von innen besichtigen.

Zwei Wochen spä­ter fuhr der Bus auf die Burg Hohen­wer­fen. Nach der Besich­ti­gung der alten Gemäu­er folg­te das High­light — die Greif­vo­gel­schau. Majes­tä­ti­sche Adler, flin­ke Fal­ken und rie­si­ge Gei­er segel­ten dabei über die Köp­fe hinweg.

Alle Tier­lieb­ha­ber kamen auch bei den ande­ren bei­den Ter­mi­ne voll auf ihre Kos­ten. Der Zoo Schmi­ding und ein Besuch bei den Schlier­wand-Ala­pa­kas lie­ßen die Kin­der­her­zen höher schlagen.