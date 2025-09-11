Attnang-Puchheim. Auch heuer hat die Stadtgemeinde wieder die Aktion „Ferienspaß“ organsiert. Rund 40 bunt gemixte Termine sind dank örtlicher Vereine und engagierter Personen wieder zur Auswahl gestanden. Die Stadtgemeinde selbst bot ebenfalls wieder spannende Ausflüge an. Zweimal ging’s ins Bundesland Salzburg. Beim ersten Termin wurde der Flughafen inspiziert. Die Kinder hatten großes Glück und konnten sogar einen Privatjet von innen besichtigen.
Zwei Wochen später fuhr der Bus auf die Burg Hohenwerfen. Nach der Besichtigung der alten Gemäuer folgte das Highlight — die Greifvogelschau. Majestätische Adler, flinke Falken und riesige Geier segelten dabei über die Köpfe hinweg.
Alle Tierliebhaber kamen auch bei den anderen beiden Termine voll auf ihre Kosten. Der Zoo Schmiding und ein Besuch bei den Schlierwand-Alapakas ließen die Kinderherzen höher schlagen.
