In Aurach am Hon­gar hat in der Nacht auf Frei­tag ein land­wirt­schaft­li­ches Gebäu­de gebrannt. Ins­ge­samt 16 Feu­er­weh­ren kämpf­ten gegen die Flammen.

laumat.at

Kurz nach Mit­ter­nacht wur­den die Ein­satz­kräf­te zu einem Brand eines land­wirt­schaft­li­chen Objekts in der Ort­schaft Illing­buch alar­miert. Beim Ein­tref­fen der ers­ten Kräf­te stand bereits ein Gebäu­de­trakt in Vollbrand.

Großeinsatz mit Alarmstufe 2

Die Feu­er­wehr lös­te umge­hend Alarm­stu­fe 2 aus. Nach und nach wur­den wei­te­re Weh­ren hin­zu­ge­zo­gen, bis schließ­lich 16 Feu­er­weh­ren im Ein­satz stan­den. Um genü­gend Lösch­was­ser bereit­zu­stel­len, muss­ten über wei­te Stre­cken Ver­sor­gungs­lei­tun­gen gelegt werden.

Anga­ben über mög­li­che Ver­letz­te lagen in der Nacht zunächst nicht vor.

Quel­le: Poli­zei Ober­ös­ter­reich / Feuerwehr

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber