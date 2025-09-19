In Aurach am Hongar hat in der Nacht auf Freitag ein landwirtschaftliches Gebäude gebrannt. Insgesamt 16 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.
Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts in der Ortschaft Illingbuch alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand bereits ein Gebäudetrakt in Vollbrand.
Großeinsatz mit Alarmstufe 2
Die Feuerwehr löste umgehend Alarmstufe 2 aus. Nach und nach wurden weitere Wehren hinzugezogen, bis schließlich 16 Feuerwehren im Einsatz standen. Um genügend Löschwasser bereitzustellen, mussten über weite Strecken Versorgungsleitungen gelegt werden.
Angaben über mögliche Verletzte lagen in der Nacht zunächst nicht vor.
Quelle: Polizei Oberösterreich / Feuerwehr
Bildquelle: laumat/Matthias Lauber