Attnang-Puchheim. Zu Christi Himmelfahrt öffnen sich wieder die Pforten des Freibades am Spitzberg. Täglichem Badevergnügen steht nun von 10:00 bis 19:30 Uhr (bei Schlechtwetter 09:00 bis 10:00 Uhr) nichts im Wege.

Fast zwei Monate lang wurde im Vorfeld das 15.000 Quadratmeter große Areal geputzt, gewartet, getestet, gefüllt und die Grünanlagen gepflegt.

Auf 1.100 m² Wasserfläche laden sieben Becken zum Plantschen und Schwimmen ein. Für reichlich Action sorgen zwei große Rutschen, der 5 Meter Sprungturm, Kletternetz und ein Beachvolleyballplatz.

Unzählige Bäume sorgen für natürlichen Schatten, auch beim Kinderspielplatz. Alle gültigen Tarife inkl. Ermäßigungen findet man unter www.fzz-attnang.at

Je nach Witterung startet ca. Ende Mai wieder das beliebte Aquapower sechs Mal pro Woche.