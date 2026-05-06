Mehr als 40.000 Euro hat die Stadtgemeinde Gmunden in diesem Jahr bereits für Erneuerungen, Änderungen und Mängelbehebungen beim Strandbad ausgegeben. Diese Summe wird sich noch deutlich erhöhen, um weitere Verbesserungen zu schaffen.

Naturgemäß hat sich über den Winter einiges an reparaturbedürftigen Schäden angestaut. Die meisten davon wurden bereits vor Saisonbeginn von beauftragten Professionisten bzw. von der Stadtgemeinde selbst behoben. Dazu zählen die Entfernung des Japanischen Knöterichs, einer lästigen, invasiven Pflanze, die Schaffung eines Kantenschutzes am Steg, um Verletzungsgefahr zu vermeiden, die Entfernung von am Steg befindlichen „Stolperfallen“, die Erneuerung von beschädigten Brettern, neue Schilder sowie zahlreiche andere durchgeführte Reparaturen. Die Behebung der noch offenen Mängel wurde in Auftrag gegeben und soll in Abstimmung mit Strandbad-Pächter Lulzim Fejzullahi einer Erledigung zugeführt werden.