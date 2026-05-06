Nach vielen Jahren mit großem Einsatz und viel Herzblut kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der ÖVP-Fraktion im Gemeinderat Gmunden: Auguste Thallinger übergibt ihre Funktion als Fraktionsobfrau an Dr. Andreas Hecht.

Auguste Thallinger stand seit 2018 an der Spitze der Fraktion und hat diese Zeit maßgeblich geprägt. Mit großem persönlichem Engagement, unermüdlichem Einsatz und einem feinen Gespür für Menschen und Organisation wurde sie innerhalb der Fraktion liebevoll als „Fraktionsmama“ und gute Seele der Partei bezeichnet.

Sie war weit mehr als nur Fraktionsobfrau: Mit viel Einsatz organisierte sie Wahlkämpfe, bereitete Sitzungen vor und begleitete diese, wirkte an den Gemeindeparteizeitungen mit und koordinierte die Ausschussbesetzungen – stets verlässlich, gewissenhaft und mit Blick für das große Ganze.

Nun beginnt für sie ein neuer, schöner Lebensabschnitt: Im September wird Auguste Thallinger erneut Großmutter. Aus diesem freudigen Anlass hat sie sich entschieden, ihre politische Funktion zurückzulegen, um künftig mehr Zeit für ihre Familie und insbesondere für ihre Enkelkinder zu haben.

„Die ÖVP Gmunden bedankt sich von Herzen bei ‚Gusti‘ für ihre langjährige, engagierte und verlässliche Arbeit. Ihr Wirken hat die Fraktion nachhaltig geprägt und Spuren hinterlassen, die weit über ihre Funktion hinausreichen“, so Bürgermeister Stefan Krapf.

Zum neuen Fraktionsobmann wurde Dr. Andreas Hecht gewählt, der von Beruf Tierarzt ist. Als seine Stellvertreter stehen ihm DI Georg Neumann, der seine fachliche Expertise einbringt, sowie Mag. Karin Wartecker-Past zur Seite, die als Juristin insbesondere den administrativen Bereich verantwortet.

„Andreas Hecht ist als integrative Figur bekannt. Er war unser Wunschkandidat und wir sind froh, dass Andreas nun die ÖVP-Fraktion mit ruhiger Hand führt“, betont Bürgermeister Stefan Krapf.

Die neue Fraktionsführung übernimmt die Verantwortung mit viel Motivation und klarer Zielsetzung: Die anstehenden Projekte sollen konsequent abgearbeitet werden.

„Andreas Hecht gilt als verbindende Persönlichkeit und steht für ein starkes Miteinander: Er wird aktiv den Dialog mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien suchen und die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen. Die Hand ist dabei bewusst ausgestreckt – als klares Signal hin zu noch mehr Miteinander, um gemeinsam Lösungen für Gmunden zu erarbeiten.“, so ÖVP-Parteiobmann Max Attwenger.