Die Pfadfindergruppe Bad Ischl verzeichnet seit einiger Zeit einen starken Zulauf an Kindern und Jugendlichen. Das Interesse an gemeinschaftlichen Aktivitäten in der Natur, fernab von Bildschirm und Alltag, ist größer denn je. Mittlerweile ist die Nachfrage so hoch, dass bereits Wartelisten geführt werden müssen.

„Es wird immer wichtiger, dass Kinder und Jugendliche echte Erlebnisse haben – draußen in der Natur, in der Gruppe und mit viel Bewegung“, betont Obmann Gerald Schober. „Genau das wollen wir bei den Pfadfindern vermitteln.“

Um allen Interessierten weiterhin ein qualitativ hochwertiges Programm bieten zu können, sucht die Pfadfindergruppe Bad Ischl nun dringend neue Leiter und Leiterinnen zur Unterstützung. Besonders gefragt sind engagierte Menschen, die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben und sich gerne in ein motiviertes Team einbringen möchten.

„Unser Ziel ist es, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, Teil unserer Gemeinschaft zu sein. Aktuell stoßen wir aber an unsere Kapazitätsgrenzen – deshalb brauchen wir dringend Unterstützung im Team“, so Schober weiter.

Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich: Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Wichtig sind vor allem Verlässlichkeit, Teamgeist und Interesse an Natur, Abenteuer und Gemeinschaft. Die Heimstunden finden einmal pro Woche statt, zusätzlich gibt es Lager und gemeinsame Aktivitäten über das Jahr verteilt. Der Aufwand hält sich als Teil des Teams in Grenzen.

Ein besonderes Augenmerk legt die Pfadfindergruppe zudem auf die Qualität der Ausbildung: Alle Leiter und Leiterinnen werden regelmäßig geschult und weitergebildet, um den Kindern und Jugendlichen ein sicheres, abwechslungsreiches und pädagogisch wertvolles Programm bieten zu können.

Wer Interesse hat, sich als Leiter oder Leiterin bei den Pfadfindern Bad Ischl zu engagieren, kann sich ganz unkompliziert per E-Mail melden: kontakt@pfadischl.at

Mit zusätzlicher Unterstützung hofft die Gruppe, künftig wieder mehr Kinder und Jugendliche aufnehmen zu können und ihnen unvergessliche Erlebnisse in der Gemeinschaft zu ermöglichen.