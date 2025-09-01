Der Traun­kirch­ner Holz­markt 2025 war auch heu­er wie­der ein vol­ler Erfolg und lock­te zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher aus der Regi­on und dar­über hin­aus an. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ver­wan­del­te sich der Wald­cam­pus erneut in einen leben­di­gen Markt­platz rund um das The­ma Holz, Hand­werk und regio­na­le Kultur.

Mehr als 40 Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­ler prä­sen­tier­ten ihre Pro­duk­te, Ideen und Dienst­leis­tun­gen. Von tra­di­tio­nel­lem Holz­hand­werk über moder­ne Holz­ver­ar­bei­tung bis hin zu kunst­voll gestal­te­ten Ein­zel­stü­cken – die Viel­falt war beein­dru­ckend. Auch vie­le jun­ge Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker nutz­ten die Gele­gen­heit, ihr Kön­nen einem brei­ten Publi­kum zu zeigen.

Beson­de­res Augen­merk lag auf nach­hal­ti­gen und regio­na­len Pro­duk­ten. Zahl­rei­che Aus­stel­ler set­zen auf umwelt­freund­li­che Pro­duk­ti­ons­wei­sen und loka­le Roh­stof­fe – ein Ansatz, der bei den Besu­che­rin­nen und Besu­chern sehr gut ankam. Neben dem brei­ten Ange­bot an Holz­pro­duk­ten gab es auch kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten aus der Regi­on zu entdecken.

Für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung auf höchs­tem Niveau sorg­ten die „Klei­ne Par­tie“ der Orts­mu­sik Traun­kir­chen sowie die „Nia z Haus Musi“. Ihre Dar­bie­tun­gen schu­fen eine stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re und beglei­te­ten das bun­te Markt­trei­ben auf har­mo­ni­sche Weise.

Bür­ger­meis­te­rin Chris­toph Schragl zeig­te sich begeis­tert: „Der Holz­markt ist für unse­re Gemein­de ein ech­tes Aus­hän­ge­schild. Es freut mich beson­ders, dass so vie­le Men­schen gekom­men sind und das Hand­werk in den Mit­tel­punkt gerückt wur­de. Dan­ke allen, die sich für die­sen schö­nen Markt einsetzen.“

Orga­ni­siert wur­de der Markt von der Gemein­de Traun­kir­chen in enger Zusam­men­ar­beit mit den Gold­hau­ben­frau­en und dem Wald­cam­pus. Die gute Koope­ra­ti­on aller Betei­lig­ten war ein­mal mehr die Grund­la­ge für eine rund­um gelun­ge­ne Veranstaltung.

Der Traun­kirch­ner Holz­markt hat sich in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten zu einem Fix­punkt im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der ent­wi­ckelt. Er steht für geleb­te Regio­na­li­tät, Hand­werks­kunst und Gemein­schaft – Wer­te, die in Traun­kir­chen einen hohen Stel­len­wert haben.

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön gilt allen Mit­wir­ken­den, Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­lern, Musi­ke­rin­nen und Musi­kern sowie den vie­len Hel­fe­rin­nen und Hel­fern im Hintergrund.

Der nächs­te Holz­markt ist bereits in Pla­nung – und wenn es nach den Besu­che­rin­nen und Besu­chern geht, kann er gar nicht früh genug kommen.