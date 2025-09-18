Schwung­vol­le Musik, guter Wein und bes­te Stim­mung: Das alles war zu fin­den beim Herbst­fest der FPÖ Nuß­dorf in der See­stra­ße. Nach dem ein oder ande­ren Wech­sel beim Ver­an­stal­tungs­ort ging es heu­er mit einem Zelt wie­der direkt ins Nuß­dor­fer Zentrum.

Einen gemüt­li­chen Abend in guter Gesell­schaft genoss auch Ehren­gast Mag. Arnold Schie­fer, FP-Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­ter und Bud­get­spre­cher aus Gmun­den, der an die­sem Abend unzäh­li­ge Gesprä­che über die aktu­el­le poli­ti­sche Situa­ti­on in Öster­reich führte.

„Wir sind sehr zufrie­den und es war auf jeden Fall die rich­ti­ge Ent­schei­dung, unser Herbst­fest wie­der direkt in unse­ren Orts­kern zu ver­la­gern. Hier kön­nen wir die Ver­an­stal­tung noch wei­ter­ent­wi­ckeln und zu einem fixen Punkt im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der machen.“, freut sich Orts­par­tei­ob­mann Flo­ri­an Stein­bich­ler über die gelun­ge­ne Neu­auf­la­ge vom tra­di­tio­nel­len Nuß­dor­fer Herbstfest.