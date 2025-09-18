Schwungvolle Musik, guter Wein und beste Stimmung: Das alles war zu finden beim Herbstfest der FPÖ Nußdorf in der Seestraße. Nach dem ein oder anderen Wechsel beim Veranstaltungsort ging es heuer mit einem Zelt wieder direkt ins Nußdorfer Zentrum.
Einen gemütlichen Abend in guter Gesellschaft genoss auch Ehrengast Mag. Arnold Schiefer, FP-Nationalratsabgeordneter und Budgetsprecher aus Gmunden, der an diesem Abend unzählige Gespräche über die aktuelle politische Situation in Österreich führte.
„Wir sind sehr zufrieden und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, unser Herbstfest wieder direkt in unseren Ortskern zu verlagern. Hier können wir die Veranstaltung noch weiterentwickeln und zu einem fixen Punkt im Veranstaltungskalender machen.“, freut sich Ortsparteiobmann Florian Steinbichler über die gelungene Neuauflage vom traditionellen Nußdorfer Herbstfest.
