Am kom­men­den Wochen­en­de dem 26. und 27. Sep­tem­ber 2025, ver­wan­delt sich Gmun­den erneut in ein Mek­ka für Motor­sport­fans. Die 2. Kart Tro­phy Gmun­den geht an den Start und das mit einem ech­ten Teil­neh­mer­re­kord. Bereits Wochen im Vor­aus war das Event rest­los aus­ver­kauft, die Vor­freu­de ist ent­spre­chend groß.

160 Fah­re­rin­nen und Fah­rer aus ganz Öster­reich und dem benach­bar­ten Aus­land wer­den in ver­schie­de­nen Klas­sen gegen­ein­an­der antre­ten. Von ambi­tio­nier­ten Ein­stei­gern bis hin zu rou­ti­nier­ten Pro­fis ist alles ver­tre­ten, ein Garant für spek­ta­ku­lä­re Ren­nen, packen­de Zwei­kämp­fe und ech­te Gän­se­haut­mo­men­te. Aus­tra­gungs­ort ist das Park­deck beim SEP (Salz­kam­mer­gut Ein­kaufs­park) in Gmun­den, das sich für zwei Tage in eine voll­wer­ti­ge Renn­stre­cke verwandelt.

„Der enor­me Andrang freut uns natür­lich sehr und zeigt, welch hohen Stel­len­wert die Kart-Tro­phy inzwi­schen hat“, so Ver­an­stal­ter Fabi­an Bartel-Hue­mer von der Sek­ti­on Kart der Sport­uni­on Gmun­den, die auch in die­sem Jahr für die Orga­ni­sa­ti­on ver­ant­wort­lich ist. „Wir hof­fen auf zwei span­nen­de Renn­ta­ge, packen­de Zwei­kämp­fe und natür­lich auch auf bes­tes Wetter.“

Die Zuschau­er erwar­tet Motor­sport zum Anfas­sen, direkt an der Stre­cke, mit atem­be­rau­ben­den Über­hol­ma­nö­vern und vol­lem Renn­ein­satz. Beson­ders für Fami­li­en und jun­ge Fans wird wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm gebo­ten, das die Kart-Tro­phy zu einem ech­ten Erleb­nis­wo­chen­en­de macht.

Mit der Rekord­zahl an Teil­neh­men­den zählt die Kart-Tro­phy 2025 schon jetzt zu den größ­ten Kart-Events der Regi­on. Wer Motor­sport liebt, soll­te sich die­ses Spek­ta­kel nicht ent­ge­hen lassen!