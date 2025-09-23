Am kommenden Wochenende dem 26. und 27. September 2025, verwandelt sich Gmunden erneut in ein Mekka für Motorsportfans. Die 2. Kart Trophy Gmunden geht an den Start und das mit einem echten Teilnehmerrekord. Bereits Wochen im Voraus war das Event restlos ausverkauft, die Vorfreude ist entsprechend groß.
160 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland werden in verschiedenen Klassen gegeneinander antreten. Von ambitionierten Einsteigern bis hin zu routinierten Profis ist alles vertreten, ein Garant für spektakuläre Rennen, packende Zweikämpfe und echte Gänsehautmomente. Austragungsort ist das Parkdeck beim SEP (Salzkammergut Einkaufspark) in Gmunden, das sich für zwei Tage in eine vollwertige Rennstrecke verwandelt.
„Der enorme Andrang freut uns natürlich sehr und zeigt, welch hohen Stellenwert die Kart-Trophy inzwischen hat“, so Veranstalter Fabian Bartel-Huemer von der Sektion Kart der Sportunion Gmunden, die auch in diesem Jahr für die Organisation verantwortlich ist. „Wir hoffen auf zwei spannende Renntage, packende Zweikämpfe und natürlich auch auf bestes Wetter.“
Die Zuschauer erwartet Motorsport zum Anfassen, direkt an der Strecke, mit atemberaubenden Überholmanövern und vollem Renneinsatz. Besonders für Familien und junge Fans wird wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, das die Kart-Trophy zu einem echten Erlebniswochenende macht.
Mit der Rekordzahl an Teilnehmenden zählt die Kart-Trophy 2025 schon jetzt zu den größten Kart-Events der Region. Wer Motorsport liebt, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen!
Schreibe einen Kommentar