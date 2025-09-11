Am Tag des Denk­mals, dem 28. Sep­tem­ber 2025, ver­an­stal­tet der Ver­ein Arche­kult in Koope­ra­ti­on mit dem Bun­des­denk­mal­amt das Löwen­fest. Das Löwen­denk­mal, das als Gren­ze zum inne­ren Salz­kam­mer­gut bekannt ist, ist Ziel einer gemein­sa­men Wan­de­rung vom Orts­platz Traun­kir­chen. Am Weg wer­den aller­lei his­to­ri­sche Bege­ben­hei­ten dazu berich­tet, und auch die hei­mi­schen Sagen­buch­au­to­rin Ursu­la Rohr­weck wird uns eini­ges rund um die Gegend erzäh­len. Beim Löwen war­ten Geträn­ke und klei­ne Schman­kerl auf die Ankommenden.

Treff­punkt ist um 14 Uhr vor dem Muse­um Arche­kult am Orts­platz Traunkirchen.