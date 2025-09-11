Am Tag des Denkmals, dem 28. September 2025, veranstaltet der Verein Archekult in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt das Löwenfest. Das Löwendenkmal, das als Grenze zum inneren Salzkammergut bekannt ist, ist Ziel einer gemeinsamen Wanderung vom Ortsplatz Traunkirchen. Am Weg werden allerlei historische Begebenheiten dazu berichtet, und auch die heimischen Sagenbuchautorin Ursula Rohrweck wird uns einiges rund um die Gegend erzählen. Beim Löwen warten Getränke und kleine Schmankerl auf die Ankommenden.
Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Museum Archekult am Ortsplatz Traunkirchen.
Schreibe einen Kommentar