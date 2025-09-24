Zusätzlich zu den bestehenden öffentlichen Ladestationen am Rennerplatz sowie am Marktplatz warten ab sofort drei neue E‑Tankstellen in Attnang-Puchheim auf die Elektro-Autos:
Bei Friedhofsbesuchen kann am Friedhof in Alt-Attnang gegenüber vom Haupteingang geladen werden. Für alle Gäste von Freibad, Sauna und den Sportplätzen gibt’s am Spitzberg hinter dem WC-Haus nun auch Gelegenheit zum Laden.
Beim Spielplatz in Puchheim kann ab sofort ebenfalls angesteckt werden.
Die Ladestellen bieten jeweils zwei Ladepunkte à 11 kWh.
