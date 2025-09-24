Zusätz­lich zu den bestehen­den öffent­li­chen Lade­sta­tio­nen am Ren­ner­platz sowie am Markt­platz war­ten ab sofort drei neue E‑Tankstellen in Att­nang-Puch­heim auf die Elektro-Autos:

Bei Fried­hofs­be­su­chen kann am Fried­hof in Alt-Att­nang gegen­über vom Haupt­ein­gang gela­den wer­den. Für alle Gäs­te von Frei­bad, Sau­na und den Sport­plät­zen gibt’s am Spitz­berg hin­ter dem WC-Haus nun auch Gele­gen­heit zum Laden.

Beim Spiel­platz in Puch­heim kann ab sofort eben­falls ange­steckt werden.

Die Lade­stel­len bie­ten jeweils zwei Lade­punk­te à 11 kWh.