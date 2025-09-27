Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Regi­on: Salz­kam­mer­gut (Bezirk Vöck­la­bruck und Gmunden)

Der Sep­tem­ber zeig­te sich deut­lich wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel von 13,8 Grad (1991 – 2020). Ins­ge­samt zeich­ne­te sich der ers­te Herbst­mo­nat durch über­wie­gend freund­li­ches Wet­ter aus, mit einer Mini-Hit­ze­wel­le am Ende der zwei­ten Dekade.

Laut Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter, ver­lief der Sep­tem­ber recht unspek­ta­ku­lär. Bei ins­ge­samt sie­ben Som­mer­ta­gen über 25 Grad gab es auf die Flä­che gese­hen viel zu wenig Nie­der­schlag. Mar­kan­te Sturm­la­gen oder Gewit­ter mit Unwet­ter­po­ten­ti­al tra­ten auch nicht auf. Ledig­lich am 04. Sep­tem­ber wur­den in Vöck­la­bruck Böen um 60 km/h gemes­sen. Die ein­zig erwäh­nens­wer­ten Gewit­ter tra­ten am 15. Sep­tem­ber auf, wobei in St. Wolf­gang Böen um 60 km/h regis­triert wurden.

Zwi­schen dem 18. und 21. Sep­tem­ber gab es noch­mal eine klei­ne Hit­ze­wel­le, wobei am 20. Sep­tem­ber noch­mal Tem­pe­ra­tu­ren um 29 Grad gemes­sen wur­den. Wie bereits oben erwähnt gab es auf die Flä­che gese­hen viel extrem zu wenig Nie­der­schlag. In See­wal­chen betrug die­ser gera­de mal rund 65% vom 30-jäh­ri­gen Mit­tel. In Bad Goi­sern waren es am 05. Sep­tem­ber ca. 26 mm. In Bad Ischl fie­len am 14. Sep­tem­ber 24 mm, in St. Wolf­gang am 05. Sep­tem­ber 20 mm. Mit den durch­schnitt­lich Son­nen­stun­den wur­de das Monats­soll leicht übertroffen.

Wie geht es jetzt im Okto­ber wei­ter? Einen gol­de­nen Okto­ber wür­den wir uns wohl alle ger­ne wün­schen. Sta­tis­tisch gese­hen sind sogar 1 bis 2 Som­mer­ta­ge mög­lich, aber auch Tage mit 20 Grad sind ja sehr ange­nehm. Aller­dings könn­ten Mit­tel­meer­tiefs für wech­sel­haf­tes Wet­ter mit viel Regen sor­gen. Im Durch­schnitt gibt es im Okto­ber 2,3 Frosttage.