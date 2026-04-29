Der SV Gmundner Milch freut sich, die Verpflichtung von Markus Allerstorfer als neuen Cheftrainer bekanntgeben zu dürfen. Der 50-Jährige UEFA-A-Lizenz Inhaber aus Wolfern wird mit 01.07.2026 die Verantwortung für die Kampfmannschaft der Blau-Weißen übernehmen.

Mit Allerstorfer gewinnt der SV Gmundner Milch einen erfahrenen und vielseitigen Fußballfachmann, der in den vergangenen Jahren auf mehreren Ebenen wertvolle Erfahrung sammeln konnte. Insgesamt sieben Jahre war er beim LASK in unterschiedlichen Funktionen im Nachwuchsbereich/Juniors tätig und prägte dort die Entwicklung zahlreicher Talente. Im Erwachsenenfußball machte sich Allerstorfer als Cheftrainer der Union Perg in der OÖ Liga einen Namen, ehe er zuletzt beim SC Marchtrenk in der Landesliga Ost erfolgreich einen Umbruch gestaltete, nachhaltig positive Impulse setzte und mit seiner Mannschaft aktuell im Spitzenfeld der Liga platziert ist.

SVG-Präsident Gerhard Riedl zeigt sich überzeugt von der Wahl:

„Nachdem unser Sportchef Christoph Brummayer die Mannschaft mit sensationellem Erfolg interimistisch bis zum Saisonende führt, hatten wir keinen Zeitdruck und konnten uns intensiv mit dem Trainermarkt auseinandersetzen. Christoph war federführend in den Prozess eingebunden. Umso mehr freut es uns, mit Markus Allerstorfer einen ausgewiesenen Fachmann für den SV Gmundner Milch gewonnen zu haben. Er hat uns in den Gesprächen sowohl menschlich als auch fachlich überzeugt und wir haben ein sehr gutes Gefühl. Man spürt, dass er für diese Aufgabe brennt. Ich bin überzeugt, dass er unseren eingeschlagenen Erfolgsweg nahtlos fortsetzen wird.“

Auch Markus Allerstorfer blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe am Traunsee:

„Gmunden als Stadt ist unvergleichbar, die Infrastruktur entspricht höchsten Anforderungen und der SV Gmundner Milch ist eine Hausnummer, einer DER Traditionsvereine in Oberösterreich schlechthin. Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe und sehe es als Ehre, den erfolgreichen Weg mit neuen Impulsen weiterzugehen. Mein Ansatz ist klar: Gemeinsam können wir Großes schaffen, ich bin ein absoluter Teamplayer. Denn wenn du schnell vorwärts kommen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, geh gemeinsam.“

Der SV Gmundner Milch heißt Markus Allerstorfer herzlich in der Traunseestadt willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe.