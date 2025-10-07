Att­nang-Puch­heim. Anfang Okto­ber fand in der Gale­rie Schloss Puch­heim das Sym­po­si­um zur zeit­ge­nös­si­schen Zeich­nung “Herbst­zeich­nung” mit sechs Künst­le­rIn­nen statt.

Von Mon­tag bis Frei­tag sind tol­le, krea­ti­ve und sehr kon­trä­re Wer­ke ent­stan­den. Die Wer­ke rei­chen von Zeich­nun­gen mit Blei­stift, Tusche und Aqua­rel­len bis zu einem über­di­men­sio­na­len Stern aus Totholz.

Die Eröff­nung die­ser Aus­stel­lung erfolg­te am 3. Okto­ber. Gale­rie­lei­ter Dr. Peter Ass­mann konn­te zahl­rei­che inter­es­sier­te Besu­cher begrüßen.

Zu sehen sind die Wer­ke bis 21. Novem­ber immer sonn­tags von 10 bis 12 Uhr (Irm­gard Fav­ret­ti +43 650 3602975) und nach tel. Ver­ein­ba­rung unter 07674 615–223 (Joa­chim Müh­leg­ger — Kul­tur­re­fe­rat der Stadt).

Wei­ter geht’s in der Gale­rie Schloss Puch­heim dann mit der Aus­stel­lung von Judith P. Fischer unter dem Titel „WORK.OUT“. Die­se wird am 5. Dezem­ber um 19 Uhr eröffnet.