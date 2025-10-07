Attnang-Puchheim. Anfang Oktober fand in der Galerie Schloss Puchheim das Symposium zur zeitgenössischen Zeichnung “Herbstzeichnung” mit sechs KünstlerInnen statt.
Von Montag bis Freitag sind tolle, kreative und sehr konträre Werke entstanden. Die Werke reichen von Zeichnungen mit Bleistift, Tusche und Aquarellen bis zu einem überdimensionalen Stern aus Totholz.
Die Eröffnung dieser Ausstellung erfolgte am 3. Oktober. Galerieleiter Dr. Peter Assmann konnte zahlreiche interessierte Besucher begrüßen.
Zu sehen sind die Werke bis 21. November immer sonntags von 10 bis 12 Uhr (Irmgard Favretti +43 650 3602975) und nach tel. Vereinbarung unter 07674 615–223 (Joachim Mühlegger — Kulturreferat der Stadt).
Weiter geht’s in der Galerie Schloss Puchheim dann mit der Ausstellung von Judith P. Fischer unter dem Titel „WORK.OUT“. Diese wird am 5. Dezember um 19 Uhr eröffnet.
